Юрий Миронов назначен заместителем председателя правления АО «Банк ВТБ (Казахстан)»

Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)» сообщила об изменении в составе правления. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров 9 июля 2018 года принял решение назначить Юрия Миронова заместителем председателя правления - членом правления АО «Банк ВТБ (Казахстан)».

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Дмитрий Забелло, Игорь Ли, Артем Бадыков, Юрий Миронов.

Юрий Миронов более 15 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ. Он обладает существенным опытом в сфере управления казначейством и операциями на фондовом рынке. Имеет высшее экономическое образование и степень МВА, является кандидатом экономических наук.

Напомним, единственный акционер банка ВТБ (Казахстан) ПАО «Банк ВТБ» (Москва) принял решение о докапитализации дочерней организации в Казахстане. Докапитализация будет осуществлена путем увеличения количества простых акций банка. Общая сумма инвестиций составит порядка 2,6 млрд тенге.

В Казахстане переименовали АО «Altyn Bank»

Как сообщалось ранее, S&P Global Ratings повысило рейтинг АО «Банк ВТБ (Казахстан)» с «BB» до «BB+» и подтвердило его краткосрочный рейтинг на уровне «B». Прогноз изменения рейтинга — «стабильный». Рейтинг АО «Банк ВТБ (Казахстан)» по национальной шкале повышен с «kzA» до «kzAA-».

В июне 2018 года сообщалось, что Банк ВТБ (Казахстан) и АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы, которая предоставляет возможность казахстанцам открыть на свое имя, либо на имя ребенка накопительный вклад, который в будущем можно использовать на оплату профессионально-технического и высшего образования в Казахстане или за рубежом.