Юсуф Зия Аслан назначен председателем правления АО «Capital Bank Kazakhstan»

Решением СД АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее «Банк») от 28.02.2018 г. Юсуф Зия Аслан назначен председателем правления Банка. Данное назначение является неотъемлемой частью плана мероприятий, одобренного советом директоров и Акционером банка.

Ю. Аслан имеет обширный опыт работы в банковской сфере, включая аудит, руководящие позиции в международных финансовых институтах РК и зарубежья.

В частности, Ю. Аслан работал на различных позициях служб внутреннего аудита в турецких и международных финансовых институтах, включая руководящие позиции.

С 2011 года Ю.Аслан работал на руководящих позициях в Bankpozitiv Kazakhstan и с 2013 года был назначен на должность председателя правления – члена совета директоров Банка. После продажи Bankpozitiv Kazakhstan Евразийскому Банку в 2015 году, он руководил процессом присоединения Bankpozitiv к Евразийскому Банку в качестве советника председателя и позднее – в качестве заместителя председателя - члена правления Евразийского Банка.

С декабря 2017 года Ю. Аслан является независимым директором совета директоров АО «АК Алтыналмас».

В Банк Ю.Аслан был приглашен в качестве Советника Председателя Совета Директоров в декабре 2017 года. С 28.02.2018 года назначен Председателем Правления Банка.

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