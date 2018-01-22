Южная Корея продолжает «давить» на криптовалюты

Правительство Южной Кореи в рамках ужесточения правил торговли цифровыми валютами намерено потребовать от криптовалютных бирж предоставлять банкам данные клиентов, которые осуществляют транзакции.

Согласно заявлению, планируется, что уже в этом месяце или в начале следующего банки должны запустить систему, которая будет требовать от криптовалютных бирж предоставлять данных о клиентах, осуществляющих транзакции. Также банки будут обязаны проверять, выполняют ли криптовалютные биржи данное требование.

На данный момент южнокорейским банкам запрещено открывать своим клиентам счета в виртуальных валютах, которые необходимы для торговли. Эта мера предпринята для предотвращения спекуляций на практически нерегулируемом рынке криптовалют в Южной Корее.

Также запрещено открывать анонимные счета в криптовалютах. Банки обязаны разработать систему, гарантирующую использование счетов в криптовалютах только под настоящими именами, а для для ввода и вывода виртуальных валют должны применяться принадлежащие этим же клиентам счета на криптовалютных биржах.

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Согласно заявлению официальных лиц, правительство также получит право доступа к транзакциям в цифровых валютах через банки. Этот шаг может быть направлен на налогообложение операций с криптовалютами.

Торги криптовалютами в Южной Корее являются крайне спекулятивными, при этом цены на криптовалюты на южнокорейских биржах часто значительно выше, чем на биржах других стран.

Южная Корея является одним из крупнейших рынков криптовалют, например, биткоина и эфира.

Правительство Южной Кореи рассматривает различные варианты для ужесточения контроля над торговлей криптовалютами, включая полное закрытие всех криптовалютных бирж или только тех из них, которые работают нелегально.

На двух крупнейших криптовалютных биржах Южной Кореи Coinone и Bithumb 11 января полиция провела обыски в связи с обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Помимо прочего с конца сентября 2017 года в Южной Корее запрещено проведение ICO (Initial Coin Offering — сбор средств инвесторов с использованием криптовалют).