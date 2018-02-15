В 2017 году 110 тысяч заемщиков допустили дефолт первых трех платежей по кредитам

В 2017 году порядка 110 тыс заемщиков допустили дефолт первых трех платежей по кредитам. Это составляет 2,1% от объема всех выданных в прошлом году займов, сообщает пресс-служба Первого кредитного бюро.

В 2017 году количество заемщиков, допустивших дефолт первых трех платежей, выросло на 0,3% по сравнению с 2016 годом. Если в прошлом году это было 110 тыс. заемщиков, что составило 2,1% от всех выданных за год займов, то в 2016 году эта доля составляла 1,8%.

В ПКБ отмечают, что данная цифра формируется за счет мошенничества, связанного с оформлением займов на третьих лиц, подделкой документов, кредитного шопинга, организованного фрода и других подобных случаев. Увеличение мошеннических кейсов связано с возросшей кредитной активностью в рознице, которая достигла рекордные 30 пунктов в 4-м квартале ушедшего года.

«Мошенничество – это искусство. И каждый год мошенники становятся более изобретательными. Тем не менее, существующие технологии позволяют снижать уровень фрода на финансовом рынке. Бесплатные верификационные инструменты ПКБ уже позволяют отсекать потенциально мошеннические заявки, а сейчас с приходом удаленной идентификации, платежного антифрода и биометрии, удастся значительно минимизировать риски. Также в 2018 году мы планируем разработать сервис базы ограничений для сбора отдельных групп неблагонадежных заемщиков. Возможно, данный сервис будет работать на технологии блокчейн», - считает заместитель генерального директора по информационной безопасности ПКБ Андрей Воякин.

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В ПКБ полагают, что самым уязвимым местом остаются случаи оформления займов на третьих лиц, когда заемщик даже не знает об оформлении на него кредита. Для сохранения своей финансовой безопасности эксперты рекомендуют не оставлять и не публиковать документы и их копии в Интернете, не передавать данные с документов в мессенджерах (особенно в малознакомые и общие группы), а также не реже двух раз в год проверять свою кредитную историю.