В 2017 году Казахстан экспортировал несырьевую продукцию на $14 млрд

В 2017 году Казахстан экспортировал несырьевую продукцию на более чем $14 млрд, сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев.

«Растет доля несырьевой продукции в структуре экспорта, появляются новые товарные позиции, также необходимо отметить, что мы поставляем несырьевую продукцию фактически на все рынки сбыта. Общий объем экспорта вырос на 31,6% и составил $43,1 млрд. Значительно увеличилась доля несырьевых товаров. Рост по этому показателю у нас составил более 22%. Казахстан экспортировал несырьевую продукцию более, чем на $14 млрд», - сказал вице-министр.

Катализаторами такой динамики представитель МНЭ назвал изменения в структуре экономики РК, внешние факторы и проводимую политику по внешней торговле.

«С целью развития экспортного потенциала в прошлом году принята Национальная экспортная стратегия, выявлены основные потенциальные рынки сбыта, определена перспективная экспортная корзина. Данный документ систематизировал все доступные для Казахстана инструменты поддержки и продвижения экспорта», - отметил Бауржан Бекешев.