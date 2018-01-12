МНЭ: В 2017 году краткосрочный экономический индикатор составил 105,2%

За 12 месяцев 2017 года краткосрочный экономический индикатор к январю-декабрю 2016 годка составил 105,2%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2017 года составил 8749,3 млрд тенге, что на 5,5% больше, чем в 2016 году.

Объем промышленного производства в январе-декабре 2017 года составил 22659 млрд тенге в действующих ценах, что на 7,1% больше, чем в 2016 году. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2017 года составил 4097,5 млрд тенге, что больше на 2,9% чем в 2016 году.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в 2017 году составил 104,8%.

Объем грузооборота за анализируемый период составил 555,4 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Объем пассажирооборота составил 272,8 млрд пкм и вырос на 3,3%.

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По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-декабре 2017 года составил 103,3%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема составил 103,2%.

Объем розничной торговли за 2017 год составил 8847,1 млрд тенге или 106,3% к уровню соответствующего периода 2016 года.

Объем оптовой торговли за январь-декабрь прошлого года составил 19911,5 млрд тенге или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016 года.

Внешнеторговый оборот Казахстана составил $69450,1 млн и по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 25,1%, в том числе экспорт – $43065,2 млн (на 31,6% больше), импорт $26384,9 млн (на 15,8% больше).

На 1 января 2018 года количество зарегистрированных юридических лиц составило 412677 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,5%, в том числе 403862 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 256122, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 247770 единиц.

Индекс потребительских цен в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2016 года составил 107,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, непродовольственные товары – на 8,9%, платные услуги для населения – на 5,9%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 17,6%.

В декабре 2017 года среднемесячная зарплата казахстанцев составила 168 220 тенге

Справочно:

Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.