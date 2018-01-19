Объем торгов на KASE за 2017 год составил 151,5 трлн тенге

Совокупный объем торгов на KASE в 2017 году составил 151, 5 трлн тенге и вырос относительно 2016 года на 60,3 % или 57,0 трлн тенге, сообщает пресс-служба биржи.

Как отмечается в сообщении, положительную динамику продемонстрировали все рынки: рынок ценных бумаг – в 3 раза (объем – 3 450,4 млрд тенге), рынок денег – на 64 % (объем – 135 726,4 млрд тенге), рынок иностранных валют – на 17,6 % (объем – 12 321,5 млрд тенге). На рынке деривативов объем сделок составил 22,1 млрд тенге против 1,8 млн тенге в 2016 году.

Рынок акций

На конец 2017 года в торговых списках Биржи находились акции 127 наименований 110 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции 7 наименований 7 компаний. Капитализация рынка акций выросла с начала отчетного года на 2 850 млрд тенге или 20 % и достигла исторического максимума, составив 17,1 трлн тенге.

Общий объем торгов акциями достиг в 2017 году 269,4 млрд тенге и вырос относительно 2016 года на 7,7 %. Показатели ликвидности также продемонстрировали рост: среднедневной объем торгов на вторичном рынке KASE вырос до 1,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок увеличилось в сравнении с прошлым годом на 94,2 % до 454.

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Объем первичного рынка, благодаря размещениям АО "Банк Астаны" и АО "БАСТ", достиг 7,6 млрд тенге. В рамках IPO Банк Астаны разместил на KASE 5 652 174 простых акций на сумму 6,5 млрд тенге, спрос превысил предложение на 16%. Спрос со стороны брокерских компаний составил 231,2 млн тенге (3,1% от всего спроса), со стороны других юридических лиц – 325,3 млн тенге (4,3 %), со стороны физических лиц – 6 993,1 млн тенге (92,6%).

В рамках SPO АО "БАСТ" разместил 36 886 акций по 30 500 тенге, размещенная доля – 15,4% от общего количества (239 837 штук) акций, объем – 1,12 млрд тенге. Всего было подано заявок на общую сумму 1,16 млрд тенге, что составляет 38 039 акций. На долю физических лиц пришлось – 96,5%, юридических лиц – 3,5%.

Объем вторичного рынка вырос до 261,8 млрд тенге (+5%). В разрезе основных категорий инвесторов на рынке акций наиболее активными остаются физические лица, доля которых достигла 53,3 % от общего объема сделок. На долю собственных счетов брокеров-дилеров пришлось 28,0 %, на долю банков второго уровня (БВУ) –1,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,8 % от общего оборота на рынке акций, на долюпрочих юридических лиц пришлось 13%. Доля нерезидентов на рынке акций составила 5,2%.

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Корпоративные облигации

На конец отчетного года в торговые списки KASE были включены облигации 262 наименований 66 эмитентов. В 2017 году процедуру листинга прошли 37 выпусков облигаций. Облигации 42 наименований, преимущественно эмитентов банковского сектора, были исключены из списков KASE.

Объем торгуемого долга вырос на 7,6 %, достигнув отметки 8,9 трлн тенге.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 1 153,8 млрд тенге, увеличившись относительно 2016 года в 2,3 раза. Значительное увеличения объема на первичном рынке было связано с реализацией программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, в рамках которого пять банков второго уровня путем размещения субординированных облигаций на KASE привлекли 620 млрд тенге.

Позитивным фактором для долгового рынка в 2017 году стало снижение инфляции, что позволило Национальному банку снизить базовую ставку на 175 б.п. до 10,25 % годовых. Снижение базовой ставки оказало позитивное влияние на стоимость заимствования капитала для бизнеса, которая в 2016 году была высока. Другим важным событием стало окончательное формирование Национальным банком и Министерством финансов новой безрисковой кривой доходности для всех обращающихся на рынке неиндексированных ГЦБ. Данныйбенчмарк является ориентиром для локальных компаний при определении цены заемного капитала.

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Всего в 2017 году на KASE были размещены облигации 13 эмитентов (в 2016 году – 10). Совокупный объем привлечения составил 244,5 млрд тенге без учета сумм займов пяти банков в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, что на 42,4 % ниже показателя прошлого года.

Наибольшую долю в объеме размещений обеспечили АО "Банк Развития Казахстана" (31,3%), АО "Самрук-Энерго" (16,7 %), АО "KEGOC" (14,8 %) и АО "Национальная компания "Қазақстантеміржолы" (10,2%). Доходность биржевых размещений в текущем году установилась между 10,5 и 15 % годовых, и можно говорить, что этот ценовой канал сформировался.

В структуре инвесторов на первичном рынке на долю БВУ приходится 5,3 %, на долю брокеров-дилеров – 2,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 12,1 %, другие юридические лица выкупили 80,4 % долга, физические лица – 0,2 %.

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос в отчетном году до 289,3 млрд тенге в 3,5 раза. Наибольшую долю в объеме вторичного рынка заняли купонные облигации АО "Евразийский банк" (EUBNe1) – 36,3 %, АО "Казахтелеком" (KZTKb2) – 10,4% и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (SKKZb11) – 9,5 %. Наиболее ликвидными были облигации АО "Казкоммерцбанк" (BTASe16), АО "БАСТ" (BASTb1), АО "Евразийский банк" (EUBNe1) и АО "Банк ЦентрКредит" (CCBNe3).

К концу 2016 года индекс KASE_BY (индекс доходности корпоративных облигаций) составил 10,06%. В связи с трансформацией листинга и выделением отдельной площадки для компаний средней и малой капитализации Биржа отказалась от расчета индекса KASE_BY и стала рассчитывать и публиковать два новых индикатора: KASE_BMY (индикатор доходности корпоративных облигаций основной площадки) и KASE_BСY (индикатор доходности корпоративных облигаций альтернативной площадки). По итогам 2017 года доходность облигаций, торгуемых на основной площадке, достигла в индексном выражении 10,35% годовых, доходность долговых ценных бумаг на альтернативной площадке составила 11,15 %.

В разрезе основных категорий инвесторов на рынке корпоративных облигаций 11,5% брутто-оборота пришлось на собственные счета брокеров-дилеров, 11,4% – на БВУ, 38,3% – на других институциональных инвесторов, 36,5% – на прочих юридических лиц, 2,3% – на долю физических лиц. Доля нерезидентов в объеме торгов не превысила 2,3%.