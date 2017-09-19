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В 2017 году ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на 115 млрд тенге

19.09.2017 17:20   986   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Доходы государственного бюджета в сравнении с прошлым годом увеличились на 366,9 млрд тенге или 108,9%. Об этом сегодня сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2017 года».

Исполнение бюджета за 8 месяцев текущего года обеспечивалось в условиях роста экономики, отметил министр в ходе своего выступления. Положительные результаты развития отраслей экономики, доложенные Министерством национальной экономики заметно отразились на исполнении доходной части государственного бюджета.

Позитивный тренд наблюдается как по выполнению текущего плана, так и по темпу роста к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава министерства.

«Например, доходы государственного бюджета в сравнении с прошлым годом увеличились на 366,9 млрд тенге или 108,9%. Из них  172,2 млрд тенге с темпом роста 105,9% пришлось на республиканский бюджет, а  195,2 млрд тенге или 115,8% ‒  по местным бюджетам», - рассказал Бахыт Султанов.

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За 8 месяцев т.г. в государственный бюджет (без учета трансфертов) обеспечено поступление доходов в размере 4 512,3 млрд тенге. Перевыполнение составило 194,5 млрд тенге или 104,5% к плану на отчетный период.

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По республиканскому бюджету текущий план исполнен на 102,2%. Собрано 3 083,4 млрд тенге (при плане 3 016 млрд тенге), перевыполнение составило 67,4 млрд тенге.

В структуре доходной части республиканского бюджета основную долю занимают поступления по НДС – 34,3%; КПН - 31,5%.Вместе с тем, по сравнению с тем же периодом прошлого года доля НДС уменьшилась (в 2016 году 36,8%), за счет увеличения в текущем году сумм возврата по НДС на 153,4 млрд тенге. 

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"В целом по всем поступлениям по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост. При сохранении действующей экономической ситуации на базе текущих темпов роста по итогам 2017 года ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на сумму 115 млрд тенге", - отметил глава Минфина.

Доходы местных бюджетов составили 1 429,7 млрд тенге. Это 109,8% к плану на отчетный период (сумма перевыполнения 127,8 млрд тенге). Основное перевыполнение плана наблюдается по налоговым поступлениям.

"Этот фактор вкупе с использованием дополнительных источников поддержки финансового сектора и пересмотра трансфертов общего характера привели к росту расходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 3 трлн тенге, или на 47,6%", - добавил он.

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Расходы государственного бюджета составили 9 021,7 млрд тенге или 97,7 % к плану на отчетный период. Несмотря на хорошие темпы освоения по сравнению с прошлым годом по состоянию на 1 сентября не исполнено 114,8 млрд тенге. Из которых 13,2 млрд тенге – это экономия бюджетных средств. 101,6 млрд тенге - неосвоено. Причинами неосвоения средств бюджета министр назвал нерасторопность администраторов бюджетных программ и слабое администрирование и недостаточный контроль со стороны администраторов бюджетных программ за работой подрядчиков

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