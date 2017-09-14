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В 2017 году рост ВВП в РК прогнозируется на уровне 3,4%

14.09.2017 20:48   715   0

В 2017 году рост ВВП Казахстана оценивается на уровне 3,4%. Об  этом заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Так, по словам министра, в 2017 году рост экономики оценивается на уровне 3,4% и основными факторами роста станут традиционные системообразующие отрасли.

Он также отметил, что добыча нефти увеличится до 84,5 млн тонн за счет наращивания добычи на Кашагане.

«За счет ввода проектов государственной программы индустриально-инновационного развития и продолжения реализации госпрограммы «Нұрлы жол» динамика роста обработки увеличится до 5%», - уточнил  Тимур Сулейменов.

Министр также сообщил, что благодаря реализации программы «Нұрлы жер» ожидается увеличение объемов строительства до 3%.

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«Для обеспечения более высокого роста экономики формируется новая модель роста, ориентированная на инвестиции и новые технологии, основные направления которой изложены в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - сказал глава МНЭ.

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Он подчеркнул, что в целях развития экономики РК основные меры нацелены на технологическую модернизацию отраслей экономики для повышения производительности труда, в особенности в отраслях обработки и сферы услуг.

«В целях обеспечения сбалансированности бюджета и снижения зависимости республиканского бюджета от нефтяных доходов в новой Концепции формирования и использования Национального фонда РК предусмотрено снижение уровня ненефтяного дефицита бюджета в 2020 году до 7% и в 2025 году до 6% к ВВП», - отметил министр.

  • Источник:
  • пресс-служба МНЭ РК
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