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В 2017 году Жилстройсбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,2%

21.05.2018 12:44   376   0

В 2017 году Казахстанский государственный Жилстройсбербанк (ЖССБК) получил чистую прибыль в размере 25,587 млрд тенге, что на 13,2% выше показателя предыдущего года, указывается в аудированной финотчетности банка по МСФО.

Как отмечается в отчетности, в 2016 году чистая прибыль организации составила 22, 596 млрд. Таким образом, показатель вырос на 13,2%.

Кроме ого, в 2017 году акивы ЖССБК выросли на 22,6% и достигли 762,267 млрд тенге, обязательства - на 21,2%, до 609,378 млрд тенге, собственный капитал – на 26,9%, до 152,89 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 78,3 млрд тенге.

Справка:

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - банк, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО «НУХ «Байтерек».

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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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