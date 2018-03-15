В 2018 году в Астане уже выплачено 162,8 млрд тенге налогов. В том числе в республиканский бюджет поступило 128,2 млрд тенге, а в местный – 34,6 млрд тенге. Об этом в ходе специального брифинга сообщил заместитель руководителя Департамента государственных доходов города Астанам Канат Адильбеков.

По данным Департамента государственных доходов города Астана, за январь и февраль месяцы в Астане выплачено 162,8 млрд тенге при плане исполнения 154,9 млрд тенге. Из них в республиканский бюджет поступило 128,2 млрд тенге, в местный – 34,6 млрд тенге.

За 2017 год в бюджет поступило 990 млрд тенге при плане 968,9 млрд тенге. Из них в республиканский бюджет поступило 746 млрд тенге, в местный – 244 млрд тенге.

«За счет мероприятий по администрированию налогоплательщиков обеспечено дополнительное поступление «живыми деньгами» налогов в республиканский бюджет еще 28 млрд тенге. Из них за счет камерального контроля 13,3 млрд тенге, за счет взыскания недоимки 4,9 млрд тенге, за счет взыскания по налоговым и таможенным проверкам 3,2 млрд тенге, возмещение ущерба – 0,2 млрд тенге», - заявил заместитель руководителя Департамента государственных доходов города Астана Канат Адильбеков.

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Также Канат Адильбеков сообщил, что в прошлом году ведомством совместно с Акиматом Астаны и местной полицейской службой столицы проведены ряд мероприятий «Квартира» для выявления лиц, сдающих квартиры в аренду.

По итогам выявлено, что зарегистрировано 3277 ИП, занимающихся сдачей недвижимости в аренду. По данному виду деятельности было выплачено 72,1 млн тенге налогов.