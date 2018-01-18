В Алматы пройдет первая в 2018 году «Криптоконференция»

Более 1000 участников соберутся на «Криптоконференции» в залах отеля Rixos Almaty, чтобы обсудить перспективы развития криптовалют и ICO в Казахстане. Мероприятие пройдет 16 февраля, официальным языком конференции станет русский.

Мировая капитализация криптовалют на конец прошлого года составила $673 млрд, и нет причин прекращения положительной динамики, считают эксперты.

Некоторые из них предрекают рост их рыночной стоимости до $5 трлн. На данный момент в Казахстане, как и в России, правовой статус криптовалют пока не определен, однако блокчейн-технологии и цифровые деньги вызывают все больший интерес как у инвесторов, так и у крипто-энтузиастов.

В прошлом году в Казахстане было проведено первое ICO, собравшее $311 тысяч, создана Ассоциация блокчейна и криптовалют, и даже были предприняты попытки создания казахстанской “национальной” криптовалюты.

На февральской “Криптоконференции” в Алматы выступят более 20 авторитетных спикеров в области криптоиндустрии, майнинга и ICO. Выступления пройдут в двух залах. В главном зале спикеры расскажут о возможностях применения блокчейн-технологии и будущем криптовалют в Казахстане, а топ-менеджеры компаний, собравшие на ICO миллионы долларов, поделятся тонкостями привлечения инвестиций. Свое участие в конференции уже подтвердили Зарина Кажмаганбетова (KPMG Kazakhstan), Александр Бородич (CEO Universa, ICO привлекло $28,5 млн), Михаил Сергеев (Kickico, проект собрал на ICO $20,9 млн), Алексей Беляков (MagGold), Михаил Чобанян (основатель Kuna Bitcoin Agency и сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine), Игорь Матюхин (CEO Esonics), Малик Мурзашев (основатель ICO-проекта Ice Rock Mining) и другие.

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В рамках конференции посетители также смогут посетить блокчейн-выставку партнеров мероприятия.

Инициатором и организатором мероприятия выступила компания CryptoEvent, которая знакома криптосообществу по “Криптоконференции” в московском “Сколково”. Мероприятие прошло в ноябре прошлого года и собрало под крышей технопарка почти 2 000 человек. Помимо конференции в Алматы, в феврале этого года компания планирует провести подобное мероприятие в Минске, а в марте - организовать “Криптовыставку” в Москве, которая должна стать не только самой крупной в России, но и в Европе.