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В Алматы работает более 30% всех микрофинансовых организаций страны

24.01.2018 09:40   779   0

В Казахстане официально действуют 150 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в НБ РК. Большая их часть работает на юге страны. В частности, в Южном макрорегионе действует 39 организаций (в ЮКО - 22, в Кызылординской области - 11, в Алматинской - 4, в Жамбылской - 2). Кроме того, 52 организации работают в Алматы, где зачастую кредитуются жители Алматинской области.

На севере Казахстана действуют 29 компаний, в Центрально-Восточном и Западном макрорегионах - по 15 МФО.

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Концентрация МФО в южной части страны резонна - именно здесь особенно актуальна микрокредитная поддержка: высокая доля самозанятых приходится в основном на сектор сельского хозяйства и характеризуется помимо низких доходов и производительности уязвимостью перед бедностью. Более половины самостоятельно занятых от РК проживают в Южном макрорегионе (50,8%) - 1,1 млн человек. Южно-Казахстанская и Алматинская области лидируют по их количеству среди регионов РК - 487,4 тыс. и 297,4 тыс. человек, соответственно. Для сравнения, на Северный макрорегион приходятся 18,2% самостоятельно занятых от РК (в Костанайской области - 164,5 тыс., в Акмолинской - 142,8 тыс., в СКО - 88,2 тыс. чел).

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Успешный опыт развитых стран мира наглядно свидетельствует о том, что развитие микрокредитования повышает эффективность и масштабы предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созданию новых рабочих мест.

Соответственно, меры стимулирования развития массового предпринимательства включают в себя увеличение объемов инструментов и инфраструктуры микрокредитования, с учетом расширения сферы услуг и кооперации на селе. В РК этому также способствует Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

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Совокупный объем микрозаймов к концу третьего квартала 2017 года увеличился на 67,6% за год и составил 150,6 млрд тенге. Для сравнения: кредиты БВУ РК малому бизнесу за аналогичный период выросли лишь на 12%.

Годом ранее кредитный портфель МФО показывал годовой рост на 54,3%, кредиты БВУ малому бизнесу - на 50,8%.

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На Топ 10 МФО РК по объему микрокредитного портфеля приходится 85,3% от всего объема микрозаймов.

АФК: Чистый инвестиционный доход ЕНПФ за 2017 год составил 550,56 млрд тенге

Абсолютным лидером микрокредитования рынка РК является KMF, удельный вес которого за год вырос с 52,7% до 54,1% от МФО РК. Объем микрозаймов вырос на 72,3% (34,2 млрд тг), до 81,6 млрд тг.

Следом идет Тойота Файнаншл, с объемом 16,7 млрд тг. Рост за год в 2,1 раза (8,7 млрд тг). Доля от МФО РК увеличилась с 8,9% до 11,1%.

Замыкает тройку лидеров Ырыс - 10,3 млрд тг, что на 25,4% (2,1 млрд тг) больше, чем в аналогичном периоде 2016. Доля от МФО РК при этом уменьшилась с 9,2% до 6,8%.

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Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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