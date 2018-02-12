В Altyn Bank назначен новый зампред правления

Решением совета директоров банка заместителем председателя правления Altyn Bank назначена Жанара Айкимбаева, сообщает пресс-служба банка.

Ранее эту должность занимала Наталья Акентьева.

Жанара Тулигеновна Айкимбаева родилась 9 марта в 1977 году.

В 2012 окончила Международную бизнес-школу, имеет степень магистра делового администрирования (MBA), в 2002 году окончила Казахский Государственный Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «банковское дело», в 1998 окончила Казахский Государственный Юридический Университет по специальности «правоведение».

C 1998 по 2004 годы работала в АО «БанкТуранАлем» в департаменте международных отношений. С 2004 по 2018 годы – в АО “Народный Банк Казахстана" в департаменте международных отношений, далее в блоке корпоративного бизнеса возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами.

В качестве заместителя председателя правления Altyn Bank Жанара Айкимбаева будет курировать вопросы по работе с корпоративными клиентами, блок корпоративного бизнеса.