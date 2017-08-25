В АО "АТФБанк" произошли изменения в составе правления

В АО "АТФБанк" с 24 августа 2017 года произошли изменения в составе правления, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.

Согласно уведомлению АО "АТФБанк", по решению совета директоров пост члена правления покинул Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович.

Нуркен Досмухамбетов курировал деятельность юридического департамента, департамента оценки и мониторинга залогового обеспечения, департамента документационного обеспечения и архивного хранения, департамента учета и контроля кредитных операций, департамента поддержки процессов кредитования, управления поддержки правления.

Состав органа после с учетом внесенных изменений на сегодня выглядит следующим образом:

- председатель правления – Энтони Эспина;

члены правления:

- Гульнара Балахметова;

- Сергей Коваленко;

- Антон Ли;

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