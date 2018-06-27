В АО «Банк Центркредит» изменился состав правления

Согласно постановлению совета директоров банка, изменился состав правления БЦК, сообщается на официальном сайте KASE.

Таким образом,

- изменено наименование должности управляющего директора, члена правления на должность заместителя председателя правления, члена правления;

- в связи с изменением наименования должностей членов правления, досрочно прекращены полномочия управляющих директоров, членов правления: Ишмуратова Т.Ж.; Асылбек Е.А.; Владимирова Е.В.; Адилханова Б.А.;

- в связи с изменением наименования должностей, избраны в состав правления заместителями председателя правления, членами правления со сроком до годового общего собрания акционеров в 2022 году: Ишмуратов Т.Ж.; Асылбек Е.А.; Владимиров Е.В.; Адилханов Б.А;

- избрана заместителем председателя правления, членом правления Бубеева Ж.С. со сроком до годового общего собрания акционеров в 2022 году.