В Астане обманутым дольщикам вернули более 2 млрд тенге

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны в полном объёме удовлетворил исковые заявления прокурора города в интересах дольщиков четырёх ЖК, передает корреспондент kursiv.kz со ссылкой на сайт прокуратуры города Астаны.

Таким образом, дольщики недостроенных жилых комплексов выиграли дело против недобросовестных застройщиков.

Для этого дольщики создали жилищно-строительные кооперативы, которым и перешли средства и земельные участки.

«По результатам рассмотрения гражданских дел в пользу ЖСК «Рух Нурхат», «ДАР», «Наш дом – Зере», а также «Аманат-Комфорт» с недобросовестных застройщиков (ТОО «КазГазАстана», ТОО «Алтын Сапа 2011», ЖСК «Жас Отау-Happy tawn», АО «ТамызИнвестГрупп») взыскана сумма в размере более 2 млрд тенге и переданы недостроенные жилые комплексы ЖК «Рух», «Алтын Раид», «Зере-2» и «Магистральный-3» с земельными участками», – сообщается на сайте надзорного органа.

Теперь у жилищно-строительных кооперативов появилась возможность привлечь потенциальных застройщиков для завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию.

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Напомним, 21 сентября глава Астаны Асет Исекешев провёл встречу с обманутыми дольщиками, которые добивались с ним беседы около двух часов.