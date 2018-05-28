В Астане обсудят вопросы нормативного регулирования криптовалют и блокчейн-технологий

7-8 июня в Астане, на территории ЭКСПО, пройдет первая в Казахстане международная конференция "Блокчейн-регулирование: возможности и риски", с участием правительства РК, профессиональных ассоциаций и крупнейших международных компаний. Конференцию откроет ключевая фигура в сфере цифровизации Казахстана - заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

17 мая в рамках Астанинского форума Global Challenges Summit 2018 президент РК Нурсултан Назарбаев предложил разработать общие международные правила использования и регулирования криптовалют.

«Большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил», - сказал президент РК Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании форума Global Challenges Summit 2018 17 мая.

«Всё что требуется от государства - изучить мировые практики и обеспечить мудрое и современное законодательное регулирование, которое учтет интересы и Национального банка, и вычислительных компаний. Это и подчёркивает глава государства», - считает президент национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий Алан Дорджиев.

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Конференция по блокчейн-регулированию в Астане, которая пройдет 7-8 июня, может стать первым шагом к разработке необходимого законодательства. Приглашены эксперты из более чем 10 стран мира, которые поделятся реальными кейсами по регулированию.

«Мы рады, что государство проявляет интерес к теме криптотехнологий. Действительно у Казахстана есть все возможности стать крупным игроком в рамках глобальной блокчейн-экосистемы. В стране одна из самых низких цен на электроэнергию в мире - это действительно вызывает интерес со стороны иностранных инвесторов, заинтересованных в строительстве вычислительных дата-центров», - добавил Алан Дорджиев.

Ведущие мировые компании и финансовые институты, такие как IBM, Hyperledger, KPMG, Infosys, ЕБРР и другие уже инвестируют в данные технологии и заинтересованы, в том числе, в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана. Соответственно, у страны имеется потенциал стать новым мировым центром распределенных вычислений, ускорив темпы цифровизации и улучшив свой инвестиционный климат в новых для экономики сферах.