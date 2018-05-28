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В Астане обсудят вопросы нормативного регулирования криптовалют и блокчейн-технологий

28.05.2018 14:22   409   0

7-8 июня в Астане, на территории ЭКСПО, пройдет первая в Казахстане международная конференция "Блокчейн-регулирование: возможности и риски", с участием правительства РК, профессиональных ассоциаций и крупнейших международных компаний. Конференцию откроет ключевая фигура в сфере цифровизации Казахстана - заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

17 мая в рамках Астанинского форума Global Challenges Summit 2018 президент РК  Нурсултан Назарбаев предложил разработать общие международные правила использования и регулирования криптовалют.

«Большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил», - сказал президент РК Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании форума Global Challenges Summit 2018 17 мая.

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«Всё что требуется от государства - изучить мировые практики и обеспечить мудрое и современное законодательное регулирование, которое учтет интересы и Национального банка, и вычислительных компаний. Это и подчёркивает глава государства», - считает президент национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий Алан Дорджиев.

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Конференция по блокчейн-регулированию в Астане, которая пройдет 7-8 июня, может стать первым шагом к разработке необходимого законодательства. Приглашены эксперты из более чем 10 стран мира, которые поделятся реальными кейсами по регулированию.

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«Мы рады, что государство проявляет интерес к теме криптотехнологий. Действительно у Казахстана есть все возможности стать  крупным игроком в рамках глобальной блокчейн-экосистемы. В стране одна из самых низких цен на электроэнергию в мире - это действительно вызывает интерес со стороны иностранных инвесторов, заинтересованных в строительстве вычислительных дата-центров», - добавил Алан Дорджиев.

Ведущие мировые компании и финансовые институты, такие как IBM, Hyperledger, KPMG, Infosys, ЕБРР и другие уже инвестируют в данные технологии и заинтересованы, в том числе, в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана. Соответственно, у страны имеется потенциал стать новым мировым центром распределенных вычислений, ускорив темпы цифровизации и улучшив свой инвестиционный климат в новых для экономики сферах.

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Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    105

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    87

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    271

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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