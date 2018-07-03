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В ближайшие десять лет на развитие инфраструктуры Азии потребуется $730 млрд

03.07.2018 16:25   694   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

В ближайшие 10 лет на развитие инфраструктуры Азии потребуется 730 млрд долларов США или 30 млрд долларов в год, сказал в ходе панельной сессии «Инфраструктурные инвестиции как новый класс активов» Форума глобальных финансов генеральный секретарь Азиатской ассоциации финансового сотрудничества Ян Цзайпин.

«Инфраструктура является важным инструментом для того, чтобы обеспечить социальные потребности населения. Мы должны обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры для того, чтобы экономика региона или страны функционировали хорошо», - сказал он.

По его словам, инфраструктура также сильно влияет на производительность и продуктивность экономики, другими словами инфраструктура имеет мультипликативный эффект.

«Формирование хорошей инфраструктуры дает преимущества на долгие годы вперед, это повышает национальные доходы в десятки раз, по сравнению с инвестиционными капиталовложениями», - резюмировал Ян Цзайпин.

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