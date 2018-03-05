В БРК прояснили ситуацию с финансированием строительства проблемного стекольного завода

Участники проекта по строительству стекольного завода в Кызылординской области не обращались за дополнительным финансированием. Об этом заявил заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров сегодня в ходе пресс-конференции.

В АО «Банк развития Казахстана» (БРК) прояснили судьбу строительства профинансированного банком проблемного проекта - стекольного завода в Кызылординской области.

«В августе 2017 года между нашим заемщиком Orda Glass и китайской компанией ChinaTriumph подписан договор подряда, привлечены субподрядные организации и в декабре проведена работа по мобилизации рабочих сил. В настоящее время китайской компанией начинаются работы на объекте. Если говорить о дополнительной сумме, то на данный момент вопрос о выделении дополнительной суммы не поднимается или потребности в ней. Если будут соблюдаться все актуализированные графики, то я думаю, где-то до конца 2018 года мы должны завершить проект», - отметил Думан Аубакиров.

В свою очередь, председатель правления БРК Болат Жамишев отметил, что банк ожидает достижения какой-то определенности в отношениях между акционерами проекта.

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«Для того, чтобы китайские акционеры зашли как акционеры необходимо согласие всех кредиторов и участников, акционеров этого проекта. Понятно, что основной кредитор БРК, но среди акционеров есть компания, которая хочет продать китайским инвесторам акции, и есть еще один акционер – американская компания Stewart Engineers, владеющая 20% World Glass. У них очень много вопросов по вхождению китайских инвесторов в этот проект. В настоящее время аким области, холдинг «Байтерек» и мы, как кредиторы, пытаемся ускорить нахождение приемлемых решений между акционерами, но этим процессом с нашей стороны достаточно сложно управлять. В настоящее время по сути проект реализуется в той части, в которой китайский подрядчик зашел вместо казахстанского подрядчика. По этому объему работы идут, но по основному объему работ необходимо чтобы определились прежде всего между собой акционеры и пока никаких вопросах участников проекта к Банку, в том числе в части какого-то финансирования, никто не поднимает. В общем мы ждем результатов переговоров», - сказал он.

В 2017 году пресс-служба АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сообщала, что китайская компания China Triumph International стала стратегическим партнером проекта по строительству стекольного завода в Кызылординской области.

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Между руководством завода в лице ТОО «Orda Glass Ltd» и китайской многопрофильной компанией China Triumph International, дочерней компанией китайской национальной корпорации строительных материалов (China National Building Materials), было подписано двустороннее соглашение, предусматривающее стратегическое партнерство и завершение работ по строительству завода.

При этом китайская сторона намеревалась расширить возможности предприятия и установить дополнительные линии по производству сверхпрозрачного стекла, листового многофункционального стекла и другой стекольной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отметим, АО «Инвестиционный фонд Казахстана» принадлежит 10%-ная доля в ТОО «Orda Glass Ltd». Ключевыми участниками проекта являются ТОО «ARP company» (69,71%) и компания Stewart Engineers (20,29%). China Triumph International является одним из мировых лидеров в стекольной мировой отрасли и стратегическим партнером ведущих промышленных корпораций Guardian Glass, AGC Asahi Glass, Nippon Sheet Glass (Pilkington).

Ранее сообщалось о том, что, по версии следствия, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, будучи главой правления национального холдинга «Байтерек», «организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

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Фото: Kazinform.kz