В декабре 2017 года среднемесячная зарплата казахстанцев составила 168 220 тенге

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2017 года составила 168 220 тенге, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В ноябре 2017 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 81 039 тенге, что на 1,5% ниже, чем в ноябре 2016 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 8,2%.

Как сообщалось ранее, численность безработных в декабре 2017 года составила 441,8 тысяч человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря прошлого года составила 70,3 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе.