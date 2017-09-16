В госорганах Астаны выявлены финансовые нарушения на 5,7 млрд тенге

Ревизионная комиссия провела аудит в госорганах Астаны. Как сообщили члены ревкома, ежегодно выявляются сотни финансовых нарушений, большую часть из которых составляет (84,1%) несоблюдение законодательства в сфере бухгалтерского учёта и отчётности, сообщает elorda.info.

Так, по словам члена ревизионной комиссии Астаны Егора Лебо, за 8 месяцев 2017 года за несоблюдение норм законодательства в сфере ведения бухгалтерского учёта к административной ответственности привлечены 6 должностных и 7 юридических лиц.

«Общая сумма штрафов составила 2 млн 949,7 тысяч тенге», – уточнил Егор Лебо.

Как отметил член комиссии, в основном аудиторам приходится иметь дело с необоснованными выплатами по заработной плате из-за неверного установления стажа; категории, разряда или нагрузки сотрудников; выплаты премий при наличии кредиторской задолженности. Также, по его словам, допускается излишнее возмещение командировочных расходов.

Егор Лебо отметил, что совершение подобных нарушений может повлечь уголовную ответственность должностных лиц, что и происходит в некоторых случаях на практике.

Данияр Акишев: У Нацбанка нет пока четкой позиции в отношении криптовалют

«Наряду с финансовыми нарушениями объектами аудита также допускаются многочисленные процедурные нарушения, общая сумма которых только за 8 месяцев текущего года по результатам аудиторских мероприятий составила 5,7 млрд тенге», – подчеркнул эксперт.

Самой распространённой проблемой, по его словам, являются нарушения законодательства в сфере государственных закупок, число которых неизменно растёт.