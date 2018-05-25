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В I квартале 2018 года Казкоммерцбанк снизил активы на 4,2%

25.05.2018 17:58   959   0

За 3 месяца 2018 года АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) снизил активы на 4,2%, до 3,424 трлн тенге, отмечается в консолидированной отчетности по МСФО.

Как отметили в пресс-службе банка, за отчетный период ККБ получил 37,793 млрд тенге чистой прибыли, что на 0,3% меньше прибыли за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход до восстановления резервов на ожидаемые кредитные потери за I квартал 2018 года повысился на 17,7% и составил 25,026 млрд тенге. Чистый непроцентный доход снизился в 1,6 раза, до 19,318 млрд тенге.

Операционные убытки сократились на 24,3% по сравнению с I кварталом 2017 года и составили 19,318 млрд тенге.

Напомним, за 2017 год Казкоммерцбанк получил чистый убыток размере 376,1 млрд тенге. Тогда в банке это объяснили тем, что ряд займов и активов, предназначенных для продажи, был обесценен.  Обновленный менеджмент банка, приступивший к работе с 4 июля 2017 г., переоценил суммы и сроки ожидаемых денежных потоков по этим займам и активам, инвестиционные планы по действующим и незавершенным проектам, в связи с чем был признан убыток.

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За 3 месяца текущего года объем средств розничных клиентов сократился на 4%, до 2,381 трлн тенге. Объем ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам, снизился на 22,7%, до 408,497 млрд тенге.

Обязательства банка на конец I квартала 2018 года сократились на 4,6%, до 3,155 трлн тенге. Собственный капитал увеличился на 0,2%, до 268,688 млрд тенге. Уставный капитал сократился на 1,7%, до 476,613 млрд тенге.

Справка:

В апреля 2018 года по решению акционеров АО «Казкоммерцбанк» присоединился к АО «Народный Банк Казахстана».

Народный банк в настоящее время владеет 69,94% простых акций Казкоммерцбанка, «Холдинговая группа «Алмэкс» – 23,13%.

Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО «Холдинговая группа «Алмэкс» (владеет 63,73% акций банка).

Казкоммерцбанк по итогам I квартала 2018 года занял 2-е место по объему активов среди 32 банков Казахстана, Народный банк – 1-е место.

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    77

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    63

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    192

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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