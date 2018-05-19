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В I квартале 2018 года Народный банк Казахстана увеличил чистую прибыль в 1,9 раза

19.05.2018 15:56   1034   0

В январе-марте 2018 года Народный банк РК получил консолидированную чистую прибыль по МСФО в размере 72,5 млрд тенге, что в 1,9 раза больше, чем за январь-март 2017 года, сообщает пресс-служба банка.

По сравнению с I кварталом 2017 года процентные доходы выросли в 1,8 раза, до 162 млрд тенге. Процентные расходы выросли вдвое по сравнению с I кварталом 2017 года до 87,6 млрд тенге.

Чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам вырос в 1,6 раза до 74,4 млрд тенге в сравнении с I кварталом 2017 года. Это произошло за счет снижения процентных ставок по займам клиентам, амортизации дисконта по бессрочным еврооблигациям Казкоммерцбанка в I квартале текущего года и реклассификации процентного дохода от амортизации дисконта по дебиторской задолженности Казкоммерцбанка в прочие доходы в связи с МСФО 9, уточняется в сообщении Народного банка.

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Чистая процентная маржа снизилась до 4,3% годовых за I квартал 2017 года по сравнению с 5,2% годовых за I квартал 2016 года, в основном за счёт более низкой чистой процентной маржи Казкоммерцбанка.

Расходы по кредитным убыткам увеличились на 4,7% по сравнению с I кварталом 2017 года до 5,2 млрд.

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Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 45,86%, до 16,7 млрд тенге.Прочие непроцентные доходы выросли в 3,3 раза до 43,3 млрд тенге по сравнению с I кварталом 2017 года.

Операционные расходы выросли вдвое по сравнению с I кварталом 2017 года до 36 млрд тенге.

В I квартале этого года активы снизились на 5% по сравнению с 31 декабря 2017 года, в основном за счёт частичного изъятия средств клиентами банка, закрытия сделок РЕПО и снижения балансовой стоимости деноминированных в иностранной валюте активов, в результате укрепления обменного курса тенге к доллару США в I квартале.

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В сравнении с 31 декабря 2017 года займы клиентам остались почти на прежнем уровне на брутто основе и снизились на 0,8% на нетто основе в результате превышения погашаемой задолженности над объемом вновь выданных займов в портфеле Казкоммерцбанка, дополнительных провизий, созданных в соответствии с МСФО 9 и снижения балансовой стоимости займов, деноминированных в иностранной валюте, в результате укрепления обменного курса тенге к доллару США в I квартале.

Агрегированный коэффициент NPL 90+ Народного банка и Казкоммерцбанка составил 12,7% по сравнению с 12,1% на 31 декабря 2017 года. Увеличение коэффициента произошло в основном за счет задолженности нескольких ранее обесцененных корпоративных заёмщиков Народного банка и Казкоммерцбанка, задолженность по которым была просрочена более, чем на 90 дней.

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Резервы на обесценение снизились на 6,7% по сравнению с 31 декабря 2017 года, в основном в результате дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов в ссудном портфеле Народного банка и Казкоммерцбанка в результате введения МСФО 9.

Средства юридических и физических лиц снизились на 10,9% и 1,4%, соответственно, по сравнению с началом года, в основном за счёт частичного изъятия средств клиентами банка для целей их собственного финансирования. На 31 марта 2017 года доля корпоративных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 54,2% по сравнению с 48,3% на 31 декабря 2017 года, в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 42,7% по сравнению с 40,7% на 31 декабря 2017 года.

Средства кредитных учреждений снизились на 37,9% по сравнению с 31 декабря 2017 года, в основном за счёт закрытия сделок РЕПО с Казахстанской фондовой биржей в I квартале 2018 года. На 31 марта 2018 года 77,6% обязательств банка перед финансовыми институтами состояли из займов, привлеченных в 2014-2017 годах от АО «НУХ «КазАгро», АО «ФНБ «Даму» и АО «БРК» в рамках государственных программ поддержки отдельных секторов экономики. Выпущенные ценные бумаги снизились на 3,9% по сравнению с 31 декабря 2017 года, в основном за счёт погашения 9 февраля 2018 года Казкоммерцбанком бессрочных субординированных еврооблигаций в размере $100 млн с купонным вознаграждением Libor в долларах США + 6,1905%. 11 мая 2018 года Казкоммерцбанк погасил по истечении срока обращения еврооблигации на сумму 300 млн тенге с купонной ставкой 8,5% годовых. Погашение бессрочных субординированных еврооблигаций и еврооблигаций было произведено из собственных средств Казкоммерцбанка.

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На сегодняшний день долговые ценные бумаги банка включают в себя: местные облигации на сумму 131,7 млрд тенге, размещенные банком у АО «ЕНПФ» в 2015 году по ставке купона 7,5% годовых и подлежащие погашению в феврале 2025 года; местные облигации на сумму 100 млрд тенге, размещенные банком у АО «ЕНПФ» в 2014 году по ставке купона 7,5% годовых и подлежащие погашению в ноябре 2024 году; а также выпущенные Казкоммерцбанком: один выпуск еврооблигаций на сумму $750 млн с погашением в декабре 2022 года и ставкой купона 5,5% годовых; местные облигации на сумму 94,2 млрд тенге со ставкой купона 8,75% годовых и подлежащие погашению в январе 2022 года; местные облигации на сумму 59,9 млрд тенге со ставкой купона 8,4% годовых, подлежащие погашению в ноябре 2019 года, и три выпуска субординированных купонных облигаций – на сумму 101,1 млрд тенге со ставкой купона 9,5% годовых, подлежащие погашению в октябре 2025 года, на сумму 3,5 млрд тенге со ставкой купона 7,8% годовых, подлежащие погашению в апреле 2019 года, и на сумму 10 млрд тенге со ставкой купона 8% годовых, подлежащие погашению в ноябре 2018 года.

Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО «Холдинговая группа «Алмэкс» (владеет 63,73% акций банка). Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже.

Народный банк по итогам первого квартала 2018 года занял 1-е место по объему активов среди 32 банков Казахстана.

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