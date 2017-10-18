В Казахстане ГЧП будут развивать за счет бюджетных средств

Бюджетные средства Казахстана будут направлены на развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и в частный сектор. Об этом рассказал глава МНЭ РК Тимур Сулейменов в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента.

В ходе заседания министр национальной экономики Казахстана представил законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы».

Так, по его словам, приватизация будет играть значительную роль в системной экономической политике.

«Высокий рост мы закладываем по сельскому хозяйству - 5,7%. Инструменты ГЧП: как вы знаете, мы раньше значительные средства из бюджета тратили на строительство школ, социальных объектов и так далее. Теперь это будет перенесено на частный сектор либо на ГЧП», - цитирует МИА «Казинформ» Тимура Сулейменова.

Он также отметил, что показатель роста ВВП республики по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 4,3% дает основание ожидать того, что он может быть поддержан и в дальнейшем.

«Кроме того, ряд системных инициатив - третья модернизация Казахстана, «Цифровой Казахстан» - будут способствовать созданию новых стимулов для частного сектора экономики», - сказал глава МНЭ.

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