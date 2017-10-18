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В Казахстане ГЧП будут развивать за счет бюджетных средств

18.10.2017 14:37   2310   0

Бюджетные средства Казахстана будут направлены на развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и в частный сектор. Об этом рассказал глава МНЭ РК Тимур Сулейменов в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента.

В ходе заседания министр национальной экономики Казахстана представил законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы».

Так, по его словам, приватизация будет играть значительную роль в системной экономической политике.

«Высокий рост мы закладываем по сельскому хозяйству - 5,7%. Инструменты ГЧП: как вы знаете, мы раньше значительные средства из бюджета тратили на строительство школ, социальных объектов и так далее. Теперь это будет перенесено на частный сектор либо на ГЧП», - цитирует МИА «Казинформ» Тимура Сулейменова.

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«Кроме того, ряд системных инициатив - третья модернизация Казахстана, «Цифровой Казахстан» - будут способствовать созданию новых стимулов для частного сектора экономики», - сказал глава МНЭ.

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    394

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    51

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    84

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    295

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
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