В Казахстане могут удешевить ипотеку

Министерство по инвестициям и развитию РК прорабатывают вопросы по удешевлению стоимости ипотечного кредитования. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр Женис Касымбек.

«В этом году мы пересмотрим механизмы дальнейшей реализации этой программы. В рамках реализации поручений, данных главой государства, мы начали работу по совершенствованию госнормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Также в целях обеспечения доступности жилья мы прорабатываем вопросы по удешевлению стоимости ипотечного кредитования с доведением показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году», - проинформировал Женис Касымбек.

Он также проинформировал, что коммерческие банки в текущем году выдадут 125 млрд тенге субсидированных кредитов застройщикам, а также 105 млрд тенге ипотеки.

«Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 млрд тенге и доли вкладчиков Жилстройсбербанка к экономическому активному населению до 12 процентов», - проинформировал он.

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По его словам, благодаря принятым мерам, будет увеличен ввод жилья.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что строительство государственного жилья должны финансировать банки второго уровня.

«Надо переходить на использование рыночных механизмов денег. Финансировать строительство должны банки, а Правительство, Нацбанк, акимы создавать условия для удешевления стоимости жилья», - сказал глава государства.