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В Казахстане переименовали АО «Altyn Bank»

11.07.2018 11:38   899   0

Министерство юстиции РК переименовало АО «Altyn Bank». Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа KASE.

По данным биржи, АО «Altyn Bank» предоставило KASE копию справки Министерства юстиции Республики Казахстан от 2 июля 2018 года о государственной перерегистрации юридического лица.

Так, АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») перерегистрировано в Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited).

Согласно названному документу, АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) находится в г. Алматы, пр. Абая, 109 в.

Как сообщалось ранее, Национальным Банком Республики Казахстан принято решение о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО «Altyn Bank» (дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана»), а также о выдаче CITIC разрешения на приобретение дочерней организации АО «Altyn Bank».

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Напомним, 18 мая 2018 года Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Altyn Bank» с уровня «BB» до «ВBB-» и исключило рейтинги из списка Rating Watch «Позитивный», сообщает агентство. Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный».

Юрий Миронов назначен заместителем председателя правления АО «Банк ВТБ (Казахстан)»

Данное рейтинговое действие последовало за приобретением 60% доли в Altyn Bank со стороны China CITIC Bank Corporation Limited («CITIC», «BBB»/прогноз «Стабильный») и Shuangwei Investment Co., Ltd.

Справка:

АО «Altyn Bank» (в прошлом - ДБ АО «HSBC Банк Казахстан») присутствует на банковском рынке Казахстана с 1998 года, был приобретен Народным банком в ноябре 2014 года. Altyn Bank по итогам января-сентября 2017 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 14-е место по объему активов среди 33 банков республики.

CITIC (China International Trust and Investment Corporation) - национальная инвестиционная корпорация Китая.

China Shuangwei Investment Co., Ltd. - управляющая и инвестиционная компания с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащая China Tobacco Corporation.

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