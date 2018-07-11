В Казахстане переименовали АО «Altyn Bank»

Министерство юстиции РК переименовало АО «Altyn Bank». Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа KASE.

По данным биржи, АО «Altyn Bank» предоставило KASE копию справки Министерства юстиции Республики Казахстан от 2 июля 2018 года о государственной перерегистрации юридического лица.

Так, АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») перерегистрировано в Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited).

Согласно названному документу, АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) находится в г. Алматы, пр. Абая, 109 в.

Как сообщалось ранее, Национальным Банком Республики Казахстан принято решение о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО «Altyn Bank» (дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана»), а также о выдаче CITIC разрешения на приобретение дочерней организации АО «Altyn Bank».

Напомним, 18 мая 2018 года Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Altyn Bank» с уровня «BB» до «ВBB-» и исключило рейтинги из списка Rating Watch «Позитивный», сообщает агентство. Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный».

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Данное рейтинговое действие последовало за приобретением 60% доли в Altyn Bank со стороны China CITIC Bank Corporation Limited («CITIC», «BBB»/прогноз «Стабильный») и Shuangwei Investment Co., Ltd.

Справка:

АО «Altyn Bank» (в прошлом - ДБ АО «HSBC Банк Казахстан») присутствует на банковском рынке Казахстана с 1998 года, был приобретен Народным банком в ноябре 2014 года. Altyn Bank по итогам января-сентября 2017 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 14-е место по объему активов среди 33 банков республики.

CITIC (China International Trust and Investment Corporation) - национальная инвестиционная корпорация Китая.

China Shuangwei Investment Co., Ltd. - управляющая и инвестиционная компания с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащая China Tobacco Corporation.