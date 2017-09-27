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В Казахстане планируют запретить комиссии по выдаче и обслуживанию займа

27.09.2017 16:42   427   0

В Казахстане в законодательстве страны планируют закрепить нормы, устанавливающие запрет на взимание комиссий по счету, связанных с выдачей и обслуживанием займа. 

Как сообщается, 26 сентября этого года Правительством страны был одобрен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража». 

Данный документ был разработан во исполнение поручения президента РК, которое было озвучено в Послании 31 января 2017 года. Законопроект предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов, в том числе в 8 кодексов. При этом документ содержит в себе четыре основных блока поправок, направленных на обеспечение защиты прав собственников. 

Первый блок поправок касается вопроса принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд. В частности, предлагается при принудительном изъятии земель для госнужд обеспечить равноценное их возмещение: предоставление равноценного участка в том же населенном пункте либо компенсация по рыночной стоимости независимо от оснований приобретения земель. 

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Второй блок поправок связан с договорами банковских займов. Законопроектом предлагается: установить запрет на взимание комиссий по счету, связанных с выдачей и обслуживанием займа; приостанавливать начисление вознаграждений по истечении 6 месяцев просрочки по договорам ипотечного займа; ввести возможность самостоятельной реализации залогового имущества залогодателем. 

Третий блок поправок относится к вопросу обеспечения законности при конфискации имущества. Разработанным документом предлагается повысить «стандарты» доказывания, обязав на каждой стадии проверять преступное происхождение имущества. Четвертый блок поправок касается отдельных вопросов наследства, нотариата, распределения долей участников ТОО, а также регистрации юридических притязаний. 

Как ожидается, принятие законопроекта поспособствует поддержанию и укреплению режима сохранности собственности, дальнейшему усилению прозрачности деятельности государственных органов, что повысит уровень доверия населения к институтам государственной власти, придав уверенность и чувство правовой защищенности.  
 

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Данияр Акишев
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