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В Казахстане появилось страхование космического транспорта

03.10.2017 17:13   302   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Страховой рынок расширил классы страхования и снизил темпы роста, об этом в рамках встречи «Будущее страхового рынка РК: онлайн vs офлайн» рассказал председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

В Казахстане вводятся два новых класса страхования, это страхование космических объектов и страхование ГПО владельцев космических объектов. Г-н Ханин пояснил, что раньше эти риски страховались в части авиационного страхования, но со временем сформировались в отдельную отрасль.

Он напомнил, что с 1 июля успешно состоялась передача Единой страховой базы данных (ЕСБД) от Актуарного статистического бюро в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ), несмотря на ожидаемые риски.   «Мы все переживали как этот процесс пройдет, потому что была угроза остановки рынка вообще по выписке полисов ГПО ВТС», - пояснил спикер.

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Г-н Ханин отметил несколько примечательных изменений, которые будут внесены в законодательство по вопросам страхования. Среди которых введение понятия «страховой интерес» и уточнение понятия «страховой случай», что должно простимулировать страховые компании не заключать сомнительные сделки.

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Кроме этого, в договорах страхования будут раскрываться данные страховых агентов. Таким образом, клиент будет уведомлен о том, что при заключении договора оказывается агентская помощь.

«Некоторые страховые компании пользовались тем, что фиктивные страховые агенты не помогали на самом деле при заключении договора, но получали вознаграждение», -пояснил спикер. Появится запрет на страхование сделок по лотереям, пари, участии в играх и т.д. Положительная новость для работодателей и работников в части добровольного медицинского страхования. По словам г-на Ханина, в налоговый кодекс планируется внести изменения, согласно которым у физических лиц не будут облагаться страховые премии, за которые работодатель заплатил страховой компании по добровольному медицинскому страхованию. В настоящее время этот вид облагается 10% ИПН. «Это не есть доход физического лица, это просто плата за страхование», - пояснил г-н Ханин.

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Что касается показателей премий страхового рынка, то за 8 месяцев текущего года отмечен незначительный рост в 6,4%. «Это удивительная цифра потому что страховой рынок рос всегда хорошо», - посетовал спикер. Однако в целом рынок показывает стабильную динамику к прошлому году. Он отметил, что рост ГПО ВТС составил лишь 0,5%. По словам спикера, такого низкого показателя класс не показывал никогда. Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 58,6 млрд тенге, по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года снижение составило 7,9%.

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«Выплаты по страховому рынку упали в основном за счет имущественного страхования, потому что в прошлом году рынок выплатил на 30% больше чем в этом», - отметил он. Из положительных моментов по показателям страхового рынка, которые назвал спикер рост среднего размера страховой выплаты ГПО ВТС  с 333 729 до 338 023 тенге, по АвтоКАСКО с 426 042 до 483 136 тенге. 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    4

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    15

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    17

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    56

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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