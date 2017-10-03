В Казахстане появилось страхование космического транспорта

Страховой рынок расширил классы страхования и снизил темпы роста, об этом в рамках встречи «Будущее страхового рынка РК: онлайн vs офлайн» рассказал председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

В Казахстане вводятся два новых класса страхования, это страхование космических объектов и страхование ГПО владельцев космических объектов. Г-н Ханин пояснил, что раньше эти риски страховались в части авиационного страхования, но со временем сформировались в отдельную отрасль.

Он напомнил, что с 1 июля успешно состоялась передача Единой страховой базы данных (ЕСБД) от Актуарного статистического бюро в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ), несмотря на ожидаемые риски. «Мы все переживали как этот процесс пройдет, потому что была угроза остановки рынка вообще по выписке полисов ГПО ВТС», - пояснил спикер.

Г-н Ханин отметил несколько примечательных изменений, которые будут внесены в законодательство по вопросам страхования. Среди которых введение понятия «страховой интерес» и уточнение понятия «страховой случай», что должно простимулировать страховые компании не заключать сомнительные сделки.

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Кроме этого, в договорах страхования будут раскрываться данные страховых агентов. Таким образом, клиент будет уведомлен о том, что при заключении договора оказывается агентская помощь.

«Некоторые страховые компании пользовались тем, что фиктивные страховые агенты не помогали на самом деле при заключении договора, но получали вознаграждение», -пояснил спикер. Появится запрет на страхование сделок по лотереям, пари, участии в играх и т.д. Положительная новость для работодателей и работников в части добровольного медицинского страхования. По словам г-на Ханина, в налоговый кодекс планируется внести изменения, согласно которым у физических лиц не будут облагаться страховые премии, за которые работодатель заплатил страховой компании по добровольному медицинскому страхованию. В настоящее время этот вид облагается 10% ИПН. «Это не есть доход физического лица, это просто плата за страхование», - пояснил г-н Ханин.

Что касается показателей премий страхового рынка, то за 8 месяцев текущего года отмечен незначительный рост в 6,4%. «Это удивительная цифра потому что страховой рынок рос всегда хорошо», - посетовал спикер. Однако в целом рынок показывает стабильную динамику к прошлому году. Он отметил, что рост ГПО ВТС составил лишь 0,5%. По словам спикера, такого низкого показателя класс не показывал никогда. Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 58,6 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снижение составило 7,9%.

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«Выплаты по страховому рынку упали в основном за счет имущественного страхования, потому что в прошлом году рынок выплатил на 30% больше чем в этом», - отметил он. Из положительных моментов по показателям страхового рынка, которые назвал спикер рост среднего размера страховой выплаты ГПО ВТС с 333 729 до 338 023 тенге, по АвтоКАСКО с 426 042 до 483 136 тенге.