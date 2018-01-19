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В Казахстане продолжают расти безналичные платежи

19.01.2018 10:10   812   0

В ноябре 2017 года объем безналичных платежей составил 300,8 млрд тг - на 4,6% больше, чем месяцем ранее и сразу в 2,4 раза больше, чем год назад. Число транзакций увеличилось на 6,5% за месяц и в 2,4 раза за год - до 23,4 млн.

Безналичные платежи достигли уже 23,4% от оборота в деньгах и 53,2% - по количеству операций. Для сравнения, годом ранее безнал составлял 14,3% от оборота в денежном выражении и 35,9% - в транзакциях.

Почти 47% безналичных платежей (против 27,5% годом ранее) совершено в ноябре через интернет - 141,2 млрд тг, сразу втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Цифровизация и развитие инновационных технологий способствовало активному переходу банковского сектора на дистанционное обслуживание. Так, НБ РК отмечает, что за первые три квартала 2017 года посредством интернет/мобильного банкинга с использованием платежных карточек было совершено 58,9 млн операций на 715,7 млрд тенге. По сравнению с годовыми показателями 2016 года количество и сумма операций увеличились на 51,9% и 78,9%, соответственно.

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С использованием интернет и мобильного банкинга проводится практически каждый 2-3 платеж. Подавляющий объем приходится на переводы денег с одного банковского счета на другой - 35,5% от общего объема интернет платежей или 254,2 млрд тенге. При этом наиболее популярна оплата услуг операторов сотовой связи - 36,8% от общего количества интернет платежей, или 21,7 млн операций.

Что влечет за собой снижение базовой ставки?

Почти 47% безналичных платежей (против 27,5% годом ранее) совершено в ноябре через интернет - 141,2 млрд тг, сразу втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Цифровизация и развитие инновационных технологий способствовало активному переходу банковского сектора на дистанционное обслуживание. Так, НБ РК отмечает, что за первые три квартала 2017 года посредством интернет/мобильного банкинга с использованием платежных карточек было совершено 58,9 млн операций на 715,7 млрд тенге. По сравнению с годовыми показателями 2016 года количество и сумма операций увеличились на 51,9% и 78,9%, соответственно.

С использованием интернет и мобильного банкинга проводится практически каждый 2-3 платеж. Подавляющий объем приходится на переводы денег с одного банковского счета на другой - 35,5% от общего объема интернет платежей или 254,2 млрд тенге. При этом наиболее популярна оплата услуг операторов сотовой связи - 36,8% от общего количества интернет платежей, или 21,7 млн операций.

Любопытно, что основной прирост в розничной электронной торговле отмечен в секторе непродовольственных товаров - на 58,1%. Самые популярные продукты - стройматериалы, косметика и туалетные принадлежности и бытовая техника.

Утренняя сессия: доллар упал до 324 тенге

В то же время, интерес казахстанцев к интернет-покупкам продовольственных товаров по итогам 2016 года снизился (-5,3% к 2015).

Среди факторов, ограничивающих развитие e-commerce, предприниматели наиболее часто называли рост конкуренции (34,4%), недостаток финансовых ресурсов (34,3%) и недоверие населения к подобной форме покупок (18,2%).

В то же время, 28,7% компаний считали, что ограничений в будущем развитии e-commerce в РК нет.

  • Источник:
  • Finprom
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млрд долларов
составит общая сумма контрактов между США и РК
Цитата дня
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