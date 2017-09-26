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В Казахстане растет объем безналичных платежей

26.09.2017 09:05   1069   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

В Казахстане операции по безналичным платежам становятся популярнее. Количество транзакций по обналичиванию за январь-июль 2017 года выросли на 12,6% (14,9 млн), до 132,6 млн транзакций. Тогда как операции по безналичным платежам выросли на 70,9% (39,8 млн), до 95,9 млн транзакций.

За январь-июль 2017 года в Казахстане было обналичено денег на сумму 5,8 трлн тенге, что на 21,1% или 1,0 трлн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 5 раз больше объемов безналичных платежей, которые составляют 1,2 трлн тенге, годом ранее ‒ в 7 раз больше.

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Количество активных карточек за год к концу июля 2017 года выросло на 9,0% (0,7 млн) и составило 8,5 млн единиц. Из них дебетные ‒7,2 млн, кредитные ‒ 0,9 млн и иных - 0,4 млн единиц. Доля использованных карточек от карточек в обращении за год снизилось с 50,9% до 49,3%.

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Платежными картами международных платежных систем Visa и MasterCard в Казахстане с начала года было обналичено денег на сумму 5,5 трлн тенге. Из них на карточки Visa пришлось 4,2 трлн тенге, MasterCard ‒ 1,3 трлн тенге. За аналогичный период 2016 года по карточкам Visa было обналичено 3,8 трлн тенге, MasterCard ‒ 810,9 млрд тенге.

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В июле 2017 года с карт Visa было снято 622,1 млрд тенге, что на 8,4% (48,2 млрд) больше, чем в июле 2016 года. Высокий рост по выдаче наличных денег показал MasterCard ‒ на 78,6% (99,8 млрд), до 226,7 млрд тенге.

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Количество банкоматов за год увеличилось на 3,5% или 333 банкомата и составило на конец июля 2017 года 9 747 единиц. Из них с функцией Cash-in ‒ 1 594 банкомата.

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В разрезе регионов по годовому приросту объема выдачи наличных денег за январь-июль 2017 года лидирует Алматы ‒ на 334,2 млрд тенге (31,1%), до 1,4 трлн тенге. Доля от РК за год выросла с 22,4% до 24,3%.

Следом идет Астана ‒ на 133,3 млрд тенге (25,5%), до 656,7 млрд тенге. Доля от РК выросла до 11,3%.

На третьем месте ‒ ЮКО. Годовой прирост составил 101,2 млрд тенге (25,5%), до 497,5 млрд тенге. Доля от РК выросла на 0,3 п.п., до 8,6%.

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По годовому приросту количества транзакций также лидируют Алматы, Астана и ЮКО.

Новый Курс: Фондовая биржа и виртуальная реальность

Прирост в Алматы составил 6,1 млн (26,8%), до 29,0 млн транзакций. Доля от РК выросла с 19,4% до 21,8%.

На втором месте Астана с приростом 2,2 млн (17,5%), до 14,4 млн транзакций. Доля от РК выросла на 0,5п.п., до 10,9%.

Замыкает топ-3 ЮКО ‒ прирост на 1,3 млн (12,6%), до 11,1 млн транзакций. Доля от РК осталась без изменений.

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Данияр Акишев
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