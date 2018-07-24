Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
344.64
+0.003%
EUR/KZT
402.95
+0.004%
RUB/KZT
5.49
-0.002%
EUR/USD
402.95
+0.004%
EUR/CHF
402.95
+0.004%
EUR/JPY
402.95
+0.004%
GBP/USD
451.93
+0.004%
USD/CHF
344.64
+0.003%
USD/JPY
344.64
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.64 402.95 5.49
+0.003% +0.004% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

В Казахстане замедлился рост рынка микрофинансовых организаций

24.07.2018 14:35   1010   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов прогнозирует, что объем рынка МФО увеличится в 2018 году на 5-7%. Своим мнением он поделился с журналистами «Къ» в кулуарах конференции «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана».

«По итогам года у нас будет рост, как и в прошлом году. Но в этом он составит всего 5-7%. Напомню, в 2017 году рост был около 60%», - рассказал Анатолий Глухов.

По информации спикера, в I квартале МФО выдали займов населению на 61 млрд тенге. «Соответственно, по итогам года ожидаем увеличения объема рынка до 240-250 млрд тенге. Напомню, в 2017 году было выдано ссуд на 228 млрд тенге», - отметил глава ассоциации МФО РК.

По его словам, бурный рост в прошлом году был вызван инвестициями в этот сектор.

«У МФО ограниченные источники привлечения средств. Увеличение рынка в 2017 году было вызвано некой активностью иностранных инвесторов в наш сектор. В 2017 году крупнейшие МФО смогли получить займы на хороших условиях. В I квартале такой тенденции нет. Возможно, позже мы узнаем об инвестициях», - заключил Анатолий Глухов.

Инвестиции в основной капитал Казахстана составили 8,770 трлн тенге...
В 2017 году в экономику страны инвестировано 8,770 трлн тенге, что на 5,8% выше уровня 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства националь...

Нарине Надирова назначена и.о. председателя правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    280

  • 2. Неоправданно высокие цены
    539

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    156

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    36

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    37

Цифра дня
75 000
человек
живут в рабстве на территории Казахстана
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное