В Казахстане замедлился рост рынка микрофинансовых организаций

Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов прогнозирует, что объем рынка МФО увеличится в 2018 году на 5-7%. Своим мнением он поделился с журналистами «Къ» в кулуарах конференции «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана».

«По итогам года у нас будет рост, как и в прошлом году. Но в этом он составит всего 5-7%. Напомню, в 2017 году рост был около 60%», - рассказал Анатолий Глухов.

По информации спикера, в I квартале МФО выдали займов населению на 61 млрд тенге. «Соответственно, по итогам года ожидаем увеличения объема рынка до 240-250 млрд тенге. Напомню, в 2017 году было выдано ссуд на 228 млрд тенге», - отметил глава ассоциации МФО РК.

По его словам, бурный рост в прошлом году был вызван инвестициями в этот сектор.

«У МФО ограниченные источники привлечения средств. Увеличение рынка в 2017 году было вызвано некой активностью иностранных инвесторов в наш сектор. В 2017 году крупнейшие МФО смогли получить займы на хороших условиях. В I квартале такой тенденции нет. Возможно, позже мы узнаем об инвестициях», - заключил Анатолий Глухов.

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