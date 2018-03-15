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В КазФинТех недоумевают по поводу пристального интереса Нацбанка к регулированию онлайн-кредитования

15.03.2018 21:26   528   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

В ассоциации «КазФинТех» полагают, что экономика легального рынка онлайн-кредитов не выдержит госрегулирования в форме ограничения годовой эффективной ставки вознаграждения в 100%.

«Мы такое предвидели, но мы не ожидали, что так быстро вопрос по нам встанет со стороны Национального банка. Потому что если посмотреть с точки зрения объема рынка, то он менее 1%. Если 39 млрд тенге разделить на 12 месяцев, а потом разделить на сумму кредита, то получится, что у нас 15 раз оборачиваемость. И мы тогда получаем, что активов немного крутится. Вообще 0,0 там процентов. Откуда такой интерес непонятно. Вот сейчас в мажилис заходит законопроект. Мы там не видим статистики», - сказал исполнительный директор Казахстанской ассоциации ФинТех Ерлан Смайлов в ходе круглого стола «Повышение финансовой доступности как фактор социально-экономической стабильности» 15 марта.

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Он отметил, что в прошлом году ассоциация вышла с обращением к регулятору. В «КазФинТех» полагают, что ограничение совокупного вознаграждения по онлайн-кредитам может привести к закрытию легальных компаний онлайн-кредитования.

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«Мы хотели бы регулироваться, но в диалоге – в рамках регуляторной «песочницы». Посмотреть 2 года как мы растем. Какие-то флажки, которые защищают общество и потребителя, поставить как это во всем мире, но внутри дать нам поработать и соответственно рискам рынку выработать регуляторные меры. Но на регулирование Нацбанк не идет. Он сейчас сажает в блок поправок 100% ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) для нашего рынка, которая экономическую модель просто не выдерживает. Она убыточна. Мы объясняем так, что у нас продукт, который годом мерить нельзя. Его можно мерить днем», - сказал Е. Смайлов.

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В связи с этим в «КазФинТех» предлагают не устанавливать ограничение по ГЭСВ, а установить предельный размер «переплаты», то есть сумму, превышающую первоначально выданный заем.

«Во всем мире такие продукты есть и в данном случае потребители защищаются переплатой, чтобы ты взял 10 тыс. тенге, ушел на просрочку, 3 года крутится и 10 млн насчитали. Чтобы не было такого опасного фактора для потребителя, такой долговой кабалы – 10 тыс. взял, если ушел на просрочку, то больше еще 10 тыс. (плюс к основной сумме долга) ты не отдашь», - отметил он, приведя в пример Великобританию и Швецию, где регулируют именно сумму «переплаты» по кредиту.

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Е. Смайлов полагает, что в случае установления предельного размера ГЭСВ в 100% для компаний онлайн-кредитования операции перейдут в теневой сектор.

«Куда пойдет гражданин? Он пойдет к криминальным структурам, к серым ростовщикам, туда, где он не защищен никакими законами, и практика взыскания там идет очень жесткая. Мы солидарны с Нацбанком, депутатами, государством. Мы готовы сейчас пойти на 100 процентов переплаты. Это максимум. 10 тысяч взял – максимум 20 отдал», – сказал он.

«Я приехал в гостиницу, снял номер за $100 в сутки на три дня. Это нормально. Я же не начинаю мерить: слушайте, а за год это вышло бы $36500, откуда такие цены – вас надо зарегулировать, потому что вы даете цену 36500. Никто не мерит проживание в гостинице годами», - привел Е. Смайлов пример разницы в подходе к обычным кредитам и онлайн-кредитам на короткие периоды (до 1 месяца).

В настоящее время максимальная «переплата» по онлайн-кредитам членами «КазФинТех» ограничивается 3,5 «тела» долга, то есть клиент должен будет выплатить максимально со всеми пени и просрочками 35 000 тенге при условии, что он изначально занимал 10 000 тенге.

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Е. Смайлов полагает, что даже при условии установления «переплаты» на уровне 100% (10 тыс. взял в кредит и возвращаешь в итоге максимально 20 000 тенге) из-за резкого снижения этого показателя часть компаний все же уйдет с рынка, а другие консолидируются.

«Останется несколько крупных», - сказал он.

Г-н Смайлов отметил, что «переплата» в 100% позволит сохранить небольшую доходность бизнеса онлайн-кредитования.

Фото: E-event.kz

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