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В Нацбанке назвали причины падения курса тенге

14.06.2018 14:35   2071   1

Курс тенге к доллару за последнюю неделю ослаб ввиду начала сезона отпусков населения за границу, и, как следствие, повышенного спроса на иностранную валюту, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, за последнюю неделю курс тенге к доллару США демонстрировал ослабление вследствие повышенного спроса на иностранную валюту. Основными факторами повышенного спроса стал сезон отпусков населения заграницу, как следствие наблюдалась конвертация наличности из тенге в доллары США.

«Общее укрепление доллара США по отношению к валютам развивающихся рынков и отток капитала с развивающихся рынков в США на фоне ожиданий увеличения процентных ставок Федерального резерва США при общем понижении ставок развивающихся рынков также являются факторами, которые повлияли на курс тенге к доллару США», - отметил Данияр Акишев.

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Он отметил, что при этом санкции США, введенные в отношении основного торгового партнера Казахстана - России, усилили отток капитала из России, что привело к ослаблению курса рубля, который также является одним из факторов формирования курса тенге.

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«Национальный банк продолжает следовать режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Курс тенге формируется участниками валютного рынка на основе спроса и предложения иностранной валюты под воздействием фундаментальных факторов», - сказал глава Нацбанка.

Данияр Акишев подчеркнул, что в последнее время в условиях ужесточения внешних монетарных условий, возрастания геополитических рисков и оттока капитала с развивающихся рынков курс тенге демонстрировал волатильность. При этом реакция Национального банка Казахстана на складывавшуюся ситуацию нейтральна.

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«Интервенции Национального Банка Казахстана минимальны. Наше участие на валютном рынке направлено на предотвращение резких дестабилизирующих изменений валютного курса, обусловленных влиянием нефундаментальных факторов, например, таких как спекулятивные операции и так далее», - рассказал Данияр Акишев.

Он добавил, что нетто-участие Национального банка на валютном рынке Казахстана за последние 7 месяцев равно 0.

«Мы постоянно мониторим ситуацию на внешних рынках, и в случае реализации кризисных явлений готовы предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики для минимизации последствий», - подытожил Акишев.

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С начала месяца тенге ослаб на 1,5%.

14 июня 15:52
Аким
С начала появления тенге, как национальной валюты только и идёт его постоянное обесценивание. Обесцнился в 80 раз по сравнению с первоначальным курсом и что виной всему этому нефть, туристы и Россия? Несерьёзные какие-то обоснования.
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