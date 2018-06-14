В Нацбанке назвали причины падения курса тенге

Курс тенге к доллару за последнюю неделю ослаб ввиду начала сезона отпусков населения за границу, и, как следствие, повышенного спроса на иностранную валюту, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, за последнюю неделю курс тенге к доллару США демонстрировал ослабление вследствие повышенного спроса на иностранную валюту. Основными факторами повышенного спроса стал сезон отпусков населения заграницу, как следствие наблюдалась конвертация наличности из тенге в доллары США.

«Общее укрепление доллара США по отношению к валютам развивающихся рынков и отток капитала с развивающихся рынков в США на фоне ожиданий увеличения процентных ставок Федерального резерва США при общем понижении ставок развивающихся рынков также являются факторами, которые повлияли на курс тенге к доллару США», - отметил Данияр Акишев.

Он отметил, что при этом санкции США, введенные в отношении основного торгового партнера Казахстана - России, усилили отток капитала из России, что привело к ослаблению курса рубля, который также является одним из факторов формирования курса тенге.

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«Национальный банк продолжает следовать режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Курс тенге формируется участниками валютного рынка на основе спроса и предложения иностранной валюты под воздействием фундаментальных факторов», - сказал глава Нацбанка.

Данияр Акишев подчеркнул, что в последнее время в условиях ужесточения внешних монетарных условий, возрастания геополитических рисков и оттока капитала с развивающихся рынков курс тенге демонстрировал волатильность. При этом реакция Национального банка Казахстана на складывавшуюся ситуацию нейтральна.

«Интервенции Национального Банка Казахстана минимальны. Наше участие на валютном рынке направлено на предотвращение резких дестабилизирующих изменений валютного курса, обусловленных влиянием нефундаментальных факторов, например, таких как спекулятивные операции и так далее», - рассказал Данияр Акишев.

Он добавил, что нетто-участие Национального банка на валютном рынке Казахстана за последние 7 месяцев равно 0.

«Мы постоянно мониторим ситуацию на внешних рынках, и в случае реализации кризисных явлений готовы предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики для минимизации последствий», - подытожил Акишев.

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С начала месяца тенге ослаб на 1,5%.