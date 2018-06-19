В Нацбанке прокомментировал слухи о грядущей девальвации

Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков прокомментировал слухи о грядущей девальвации, передает Tengrinews.kz.

«Это слухи. Никаких таргетированных уровней нет. Понятно, где-то реагирует российский рубль на торгах, в несколько десятков копеек было движение. Нефть высокая. У нас курс колеблется как в одну сторону, так и в другую. Прибыль на слухах не заработаешь», - сказал зампред финрегулятора, отвечая на вопросы журналистов.

Олег Смоляков также отметил, что опасения населения относительно курса тенге возникают ежегодно.

«Если посмотреть, то ежегодно в районе июня-июля начинаются опасения, что к сентябрю тенге подешевеет. Мы целенаправленно из года в год повторяем, что нужно смотреть на фундаментал, текущий счет для экспортно-импортных операций сбалансирован, резервы не снижаются, нефть - более $70 за баррель. Иногда есть нервозность с российским рублем, но он может пойти как вниз, так и вверх. Мы всегда говорим, что слухам не нужно верить. Мы знаем, что были различные информационные сбросы, что ожидается девальвация. Мы уже это проходили не в первый раз. Все видели, что курс укреплялся», - прокомментировал Олег Смоляков.

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«Если посмотреть статистику в развивающихся странах, где валюта также свободноплавающая, то они могут в среднем в день колебаться в плюс, минус два процента, это порядка шести тенге в день. У нас таких колебаний нет, к колебаниям нужно привыкать, не бояться», - добавил он.