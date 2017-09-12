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В Нацбанке рассказали куда инвестируют деньги Фонда медстрахования

12.09.2017 17:39   647   0

Начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев рассказал, куда вложат уже перечисленные в Фонд обязательного медицинского страхования средства. 

Согласно данным ФСМС, за июль-август в фонде накоплено около 6,6 млрд тенге.

Из них: сумма отчислений работодателей за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) составила 5,2 млрд тенге (около 78,5% от общей суммы поступлений), сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, - 1,4 млрд тенге (около 21,5 %).

В Минздраве отметили, что собранные средства будут храниться в Национальном банке.

Александр Терентьев подтвердил, что 31 августа 2017 года ФСМС и Национальный банк РК заключили договор доверительного управления активами Фонда, в рамках которого Фонд размещает временно свободные средства в финансовые инструменты через Национальный банк.

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Он подчеркнул, что все это  происходит на основании Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года №405-V РК.

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По словам спикера, главный банк страны будет инвестировать временно свободные средства Фонда, передаваемые Нацбанку в рамках договора доверительного управления.

«Временно свободные средства Фонда будут инвестироваться в финансовые инструменты, определенные постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 210 «Об определении перечня финансовых инструментов для инвестирования активов фонда социального медицинского страхования»,- цитирует МИА «Казинформ» Александра Терентьева.

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То есть, среди вариантов для инвестирования средств Фонда у Нацбанка есть:

- государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая выпущенные в соответствии с законодательством других государств), за исключением ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, деньги на корреспондентских счетах в Нацбанке;

- депозиты в Нацбанке;

- облигации международных финансовых организаций с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже «А-» по Standard & Poor's или равнозначного рейтинга Fitch, Moody's Investors Service;

Краткосрочный экономический индикатор за 8 месяцев составил 105,8%

- агентские облигации, в том числе облигации, выпущенные национальными управляющими холдингами, с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по Standard & Poor's или равнозначного рейтинга Fitch, Moody's Investors Service;

- агентские облигации, корпоративные облигации с рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже «ВВ-» по Standard & Poor's или равнозначного рейтинга Fitch, Moody's Investors Service;

- сделки обратного РЕПО.

Тем временем, граждане Казахстана с интересом следят за судьбой средств ЕНПФ, которые еще предстоит взыскать с должников, не выполнивших обязательства.

В финрегуляторе отметили, что подобной ситуации со средствами Фонда медстрахования не повторится.

Александр Терентьев заверил, что государство гарантирует сохранность активов Фонда.

«Регулирование деятельности Фонда с помощью установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость, осуществление инвестиционной деятельности через Нацбанк, учет всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в Нацбанке, ведение раздельного учета собственных средств и активов фонда, проведение ежегодного независимого аудита, представлению Фондом регулярной финансовой отчетности- все это надежно обеспечит сохранность денег Фонда», - пояснил он.

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