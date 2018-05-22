В Нацбанке РК объяснили, почему будет введен риск-ориентированный надзор

На презентации «Отчета о финансовой стабильности Казахстана за 2015-2017 годы» представители Национального банка объяснили, почему на финансовом рынке будет введен риск-ориентированный надзор.

По мнению представителей НБ РК, основной проблемой банковского сектора страны стали: вывод активов, низкое качество отчетности и оценки, низкий уровень системы управления рисками.

«Недостатки режима урегулирования, наряду с высокой концентрацией госфондирования, ограничивают возможности Национального банка Казахстана по эффективному урегулированию с минимизацией общественных затрат, создают правовые и репутационные риски для Национального банка, а также снижают ответственность и мотивацию банков по разрешению ситуации», - заявила начальник управления анализа макропруденциальной политики департамента финансовой стабильности НБ РК Алия Уатаева.

Для исправления этой ситуации надзорный орган в прошлом году ввел механизм более консервативного подхода при оценке кредитных рисков и провизий. Также были разработаны законодательные поправки по введению мотивированного надзорного суждения в рамках риск-ориентированного надзора, в том числе при оценке качества активов банков, регулировании сделок со связанными лицами с введением «презумпции» связанности и оценке систем управления рисками и деловой репутации руководящих работников и крупных акционеров банка.

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«Национальный Банк Казахстана будет вправе принять меры в отношении проблемного банка при выявлении фактов, которые могут привести к нарушению требований по капиталу (не дожидаясь формального нарушения), ограничив сроки капитализации на уровне закона», - объяснила Алия Уатаева.

Напомним, поправки, которые усилят мандат Национального банка и позволят перейти на принципы риск-ориентированного надзора финансовых организаций в настоящее время рассматриваются парламентом РК.