В Нацбанке РК прошла встреча с экспертами финансового рынка

Представители Национального Банка Казахстана обсудили сегодня в ходе встречи с экспертами последнее решение НБ РК по базовой ставке, а также актуальные вопросы по основным направлениям денежно-кредитной политики финансового регулятора.

«Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составят 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%», – сказал во вступительном слове директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Виталий Тутушкин.

Он вкратце перечислил факторы, с учетом которых принималось решение по базовой ставке, среди которых замедление инфляции, стабилизация уровня инфляционных ожиданий и другое.

По словам В. Тутушкина, Нацбанк пересмотрел оценку в отношении перспектив снижения базовой ставки. Он добавил, что «вероятность снижения базовой ставки до конца текущего года снижается на фоне роста неопределенности и волатильности внешних условий».

В. Тутушкин отметил снижение инфляционного фона в стране, о чем, по его словам, свидетельствует снижение показателей базовой инфляции в июле текущего года с 8,3% в январе до 6,7% в июле 2017 года. «Инфляционные ожидания населения при их незначительных колебаниях сохраняют относительную стабильность с начала 2017 года. По результатам опроса в июле увеличилась доля тех, кто ожидает сохранения темпов роста цен на протяжении следующих 12 месяцев – с 68,7% в июне до 69,6% в июле. Количественная оценка инфляции на год вперёд составила 6,4% и остается в пределах целевого коридора на 2018 год», – продолжил представитель НБ РК.

В свою очередь, заместитель директора Департамента монетарных операций НБ РК Адиль Мухамеджанов прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке, отметив, что к настоящему моменту она стабилизировалась. По состоянию на 22 августа 2017 года обменный курс сложился на уровне 333,08 тенге за доллар США. В своей презентации, с которой он выступил на встрече с представителями экспертного сообщества, он привел данные по объему проводимых регулятором интервенций на внутреннем валютном рынке и динамике обменного курса тенге и цен на нефть за последние несколько месяцев.

«На внутреннем денежном рынке сохраняется ситуация с избыточной ликвидностью, которая, в основном, изымается Национальным Банком посредством выпуска краткосрочных нот. При этом продолжается тенденция снижения доходности по нотам, отражая ожидания участников по ставкам», – продолжил А. Мухамеджанов.

Он также привел данные по депозитному рынку, проинформировав участников встречи, что на конец июля 2017 года тенговые депозиты в сравнении с декабрем 2016 года увеличились на 10,1% до 9,1 трлн тенге, а в иностранной валюте снизились на 13,7% до 8,6 трлн тенге.

В целом, по словам представителей Национального Банка, денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Как считают в Нацбанке, уровень реальной процентной ставки находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.