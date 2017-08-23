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В Нацбанке РК прошла встреча с экспертами финансового рынка

23.08.2017 13:53   518   0
Представители Национального Банка Казахстана обсудили сегодня в ходе встречи с экспертами последнее решение НБ РК по базовой ставке, а также актуальные вопросы по основным направлениям денежно-кредитной политики финансового регулятора.
 
«Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составят 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%», – сказал во вступительном слове директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Виталий Тутушкин. 
 
Он вкратце перечислил факторы, с учетом которых принималось решение по базовой ставке, среди которых замедление инфляции, стабилизация уровня инфляционных ожиданий и другое. 
 
По словам В. Тутушкина, Нацбанк пересмотрел оценку в отношении перспектив снижения базовой ставки. Он добавил, что «вероятность снижения базовой ставки до конца текущего года снижается на фоне роста неопределенности и волатильности внешних условий».
 
В. Тутушкин отметил снижение инфляционного фона в стране, о чем, по его словам, свидетельствует снижение показателей базовой инфляции в июле текущего года с 8,3% в январе до 6,7% в июле 2017 года. «Инфляционные ожидания населения при их незначительных колебаниях сохраняют относительную стабильность с начала 2017 года. По результатам опроса в июле увеличилась доля тех, кто ожидает сохранения темпов роста цен на протяжении следующих 12 месяцев – с 68,7% в июне до 69,6% в июле. Количественная оценка инфляции на год вперёд составила 6,4% и остается в пределах целевого коридора на 2018 год», – продолжил представитель НБ РК.
 
В свою очередь, заместитель директора Департамента монетарных операций НБ РК Адиль Мухамеджанов прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке, отметив, что к настоящему моменту она стабилизировалась. По состоянию на 22 августа 2017 года обменный курс сложился на уровне 333,08 тенге за доллар США. В своей презентации, с которой он выступил на встрече с представителями экспертного сообщества, он привел данные по объему проводимых регулятором интервенций на внутреннем валютном рынке и динамике обменного курса тенге и цен на нефть за последние несколько месяцев.
 
«На внутреннем денежном рынке сохраняется ситуация с избыточной ликвидностью, которая, в основном, изымается Национальным Банком посредством выпуска краткосрочных нот. При этом продолжается тенденция снижения доходности по нотам, отражая ожидания участников по ставкам», – продолжил А. Мухамеджанов.
 
Он также привел данные по депозитному рынку, проинформировав участников встречи, что на конец июля 2017 года тенговые депозиты в сравнении с декабрем 2016 года увеличились на 10,1% до 9,1 трлн тенге, а в иностранной валюте снизились на 13,7% до 8,6 трлн тенге.
 
В целом, по словам представителей Национального Банка, денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Как считают в Нацбанке, уровень реальной процентной ставки находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.
  • Источник:
  • Пресс-служба НБРК
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Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Нужно углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое решение. Без телефонного звонка, без какого-то вмешательства
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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