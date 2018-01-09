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Нацбанк РК разъяснил коллекторам допустимые методы борьбы с должниками

09.01.2018 16:00   1023   0

В Национальном Банке состоялась встреча с представителями коллекторских агентств и общественных объединений по вопросам взаимодействия коллекторских агентств с должниками, а также с уполномоченным органом в рамках осуществления им государственного контроля за деятельностью коллекторских агентств.

Напомним, что 2 июня 2017 года был введен с действие Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» (далее – Закон), направленный на создание прозрачного правового поля по досудебному взысканию задолженности и установление порядка взаимодействия коллекторов с должниками.

По словам начальника Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александра Терентьева: «Национальный Банк уделяет особое внимание защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, особенно защите наиболее уязвимой категории - физических лиц или розничных клиентов. Закон был принят для усиления прав должников, механизмов их защиты и устранения практики недобросовестного взыскания долгов со стороны лиц, привлеченных кредиторами».

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Он проинформировал собравшихся о том, что 3 декабря 2017 года завершился переходный период, в течение которого юридические лица, осуществлявшие до введения в действие Закона деятельность, обладающую признаками коллекторской деятельности и имевшие намерение осуществлять коллекторскую деятельность, обязаны были пройти перерегистрацию в органах юстиции в качестве коллекторских агентств, а также учетную регистрацию в Национальном Банке в течение трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции.

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По сведениям Национального Банка по состоянию на 01 января 2018 года учетную регистрацию в Национальном Банке прошли 60 коллекторских агентств, из них наибольшее количество зарегистрировано в городе Алматы - 34 коллекторских агентства.

В ходе встречи представители Национального Банка озвучили основные правила осуществления коллекторской деятельности, способы и порядок взаимодействия коллекторов с должниками:

телефонные переговоры; личные встречи; письменные (почтовые) уведомления, направляемые должнику - физическому лицу - по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу); текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи; посредством сети Интернет.

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Представители Национального Банка проинформировали участников о допускаемом Законом о коллекторской деятельности времени взаимодействия с должником, а именно: только в будние дни; не более 3-х телефонных переговоров в течение дня в период с 08.00 до 21.00 часов; не более 3-х встреч в течение недели, при этом не более одной встречи в день в период с 08.00 до 21.00 дни. При этом они отметили, что время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.

Также начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев озвучил действия коллекторских агентств, которые относятся к недобросовестными и соответственно запрещены.

В частности, такими действиями являются:

1) использование иных способов взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные Законом о коллекторской деятельности;

2) распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должника и его представителя, либо разглашать сведения, которые могут причинить им имущественный вред;

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3) совершение противоправных действий, посягающие на права и свободы должника и его представителя, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение им имущественного и иного вреда;

4) оказывание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

5) введение должника, его представителя в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

6) принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

8) требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

9) разглашение охраняемой законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Поскольку коллекторская деятельность специфична и социально чувствительна, Терентьев А. призвал руководителей коллекторских агентств уделять особое внимание найму на работу лиц с безупречной деловой репутацией, а также регулярному проведению разъяснительной работы среди сотрудников, осуществляющих взаимодействие с должниками.

Он озвучил, что согласно Закону о коллекторской деятельности к взаимодействию с должником и (или) его представителем не допускаются работники, состоящие на учете в псих-, нарко, туб-диспансерах, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию по правонарушениям против личности, семьи, безопасности собственности.

Также представители Национального Банка предупредили представителей коллекторских агентств о последствиях нарушений требований законодательства, а также передаче сведений в правоохранительные органы, в случаях выявления в действиях коллекторов признаков уголовно-наказуемого деяния.

 

  • Источник:
  • Нацбанк РК
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Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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