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В октябре в РК перевели свыше 5 млрд тенге через системы денежных переводов

21.12.2017 09:54   489   0

Денежные переводы, отправленные из РК за рубеж и полученные из-за рубежа в Казахстан, за январь-октябрь 2017 года показали рост объемов на 26,9%, до 398,8 млрд тг и 20,8%, до 249,9 млрд тг соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Денежные переводы внутри страны при этом выросли лишь на 3,1% (589,0 млн тг), до 19,7 млн тг. Годом ранее объем денежных переводов на территории РК уменьшился на 54,0% (22,4 млрд тг), до 19,1 млрд тг.

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Годовой рост объема денежных переводов внутри страны был зафиксирован за счет переводов, сделанных в октябре - 5,2 млрд тг, самый высокий месячный показатель за последние 2 года. Месяцем ранее объем составлял 1,8 млрд тг. По сравнению с октябрем 2016 года рост в 2,2 раза.

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За 11 месяцев 2017 года объем производства необработанного золота  в РК составил 77 196 кг, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г...

Среди систем переводов, на годовой рост объема денежных переводов повлияли показатели Western Union - за январь-октябрь 2017 года было переведено 5,8 млрд тг, причем только за октябрь - 3,6 млрд тг. Рост по сравнению с январем-октябрем 2016 года составил 33,3% (1,5 млрд тг). Доля выросла с 22,8% до 29,6%.

Казахстан не стремится к "мягкому" налогообложению

На втором месте по объему денежных переводов находится система Faster - 5,3 млрд тг, что на 6,2% (354,3 млн тг) меньше, чем в прошлом году. Доля уменьшилась с 29,6% до 27,0%.

Замыкает тройку лидеров Золотая корона - 4,3 млрд тг, рост за год на 44,9% (1,3 млрд тг). Доля увеличилась с 15,4% до 21,6%.

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  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    38

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    24

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    37

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    29

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
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млрд долларов США
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Цитата дня
Миграционный кризис — это бомба замедленного действия для Евросоюза, причем с довольно коротким бикфордовым шнуром... К созданию этой бомбы сам Евросоюз приложил руку.
Владимир Чижов
постоянный представитель России при ЕС
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