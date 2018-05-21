В основном коллекторы работают в Алматы и Караганде

В марте завершилась процедура перерегистрации в органах юстиции и учетной регистрации в Национальном банке РК коллекторских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в ответе на запрос «Къ».

По данным регулятора, в настоящее время в стране работает 81 коллекторская контора. Согласно реестру, наибольшее число головных офисов этих компаний зарегистрировано в Алматы – 47 и Караганде – 19.

«Касательно принятой в работу задолженности в соответствии с договорами о взыскании задолженности (объемы работ), заключенными с банками второго уровня отмечаем, что в настоящее время 11 банков второго уровня работают с 49 коллекторскими агентствами», - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Закон не устанавливает требования по раскрытию коллекторами информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, поэтому регулятор не обладает информацией о размере маржи этих компаний.

«В 4 квартале 2017 года рассмотрено 13 обращений по вопросам неправомерных действий сотрудников коллекторских агентств и разъяснения норм законодательства, регулирующего коллекторскую деятельность. В 1 квартале 2018 года рассмотрено 62 обращения», - заключили в НБ РК.

Инвестиционный фонд Казахстана реализовал мясокомбинат в Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в Казахстане работает 79 коллекторских компаний.