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В основном коллекторы работают в Алматы и Караганде

21.05.2018 17:18   921   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

В марте завершилась процедура перерегистрации в органах юстиции и учетной регистрации в Национальном банке РК коллекторских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в ответе на запрос «Къ».

По данным регулятора, в настоящее время в стране работает 81 коллекторская контора. Согласно реестру, наибольшее число головных офисов этих компаний зарегистрировано в Алматы – 47 и Караганде – 19.

«Касательно принятой в работу задолженности в соответствии с договорами о взыскании задолженности (объемы работ), заключенными с банками второго уровня отмечаем, что в настоящее время 11 банков второго уровня работают с 49 коллекторскими агентствами», - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Закон не устанавливает требования по раскрытию коллекторами информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, поэтому регулятор не обладает информацией о размере маржи этих компаний.

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«В 4 квартале 2017 года рассмотрено 13 обращений по вопросам неправомерных действий сотрудников коллекторских агентств и разъяснения норм законодательства, регулирующего коллекторскую деятельность. В 1 квартале 2018 года рассмотрено 62 обращения», - заключили в НБ РК.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане работает 79 коллекторских компаний.

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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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