Павлодарская область превзошла другие регионы РК по уровню инфляции

С начала года цены на основные потребительские товары в Казахстане поднялись на 3,8%. Наиболее существенно подорожали в этом году продовольственные товары - на 4,6% за 7 месяцев 2017 года.

Непродовольственные товары стали дороже для казахстанцев на 3,5%, а платные услуги выросли в цене на 3,3%.

Однако, если сравнивать с темпами инфляции в январе-июле прошлого года, то нынешний уровень роста менее резкий. С начала прошлого года по июль потребцены в РК выросли на 5,2%, в том числе на продовольствие - на 5,6%, на непродовольственные товары - на 5,2%, на услуги - на 4,7%.

Наиболее активно в текущем году цены на товары и услуги росли в Павлодарской области. Прирост цен в июле по сравнению с декабрем 2016 года составил 5,2%.

На втором месте - СКО, где за 7 месяцев инфляция составила 5,1%. Замыкает тройку регионов с самой высокой инфляцией в этом году Атырауская область - в июле здесь основные потребтовары и услуги стали стоить на 4,9% дороже, чем в начале года.

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В секторе продовольственных товаров самый резкий рост цен был зафиксирован в Астане - с декабря 2016 по июль 2017 стоимость их увеличилась на 6,4%. В прошлом году за 7 месяцев инфляция составила сразу 9,2%.

На втором месте - Павлодарская область, где цены на продукты питания выросли на 5,7%. Год назад прирост составил 6,5%.

На третьем месте Карагандинская и Атырауская области. Здесь с декабря по июль 2017 инфляция на продовольствие составила 5,6%.

На непродовольственные товары наибольший прирост цен в этом году наблюдался на рынке Атырауской области - с декабря 2016 по июль 2017 они поднялись на 4,3%. В прошлом году прирост цен в регионе был менее значительным, на уровне 3,8%.

Второе место в этом сегменте разделяют Кызылординская, Магистауская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах инфляция на непродовольственные товары составила 4%.

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Цены на платные услуги в СКО в этом году выросли сразу на 6,7% - это самый высокий показатель инфляции в сегменте среди регионов РК.

На втором месте Павлодарская область, где стоимость услуг подорожала на 6,4%. Замыкает тройку Жамбылская область - прирост цен на 5,2% с декабря 2016 по июль 2017.