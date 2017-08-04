Валюта нал
USD 332.60 333.20
RUB 5.53 5.55
EUR 395.00 396.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.36
+0.000%
EUR/KZT
396
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
396
+0.000%
EUR/CHF
396
+0.000%
EUR/JPY
396
+0.000%
GBP/USD
438.5
+0.000%
USD/CHF
333.36
+0.000%
USD/JPY
333.36
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.36 396 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.41
+0.008%
Нефть WTI
49.52
+0.010%
Золото
1264.3
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
-0.016%
Жилье Астана
960
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.41 49.52 1264.3
+0.008% +0.010% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Павлодарская область превзошла другие регионы РК по уровню инфляции

04.08.2017 11:13   2237   0

С начала года цены на основные потребительские товары в Казахстане поднялись на 3,8%. Наиболее существенно подорожали в этом году продовольственные товары - на 4,6% за 7 месяцев 2017 года.

Непродовольственные товары стали дороже для казахстанцев на 3,5%, а платные услуги выросли в цене на 3,3%.

Однако, если сравнивать с темпами инфляции в январе-июле прошлого года, то нынешний уровень роста менее резкий. С начала прошлого года по июль потребцены в РК выросли на 5,2%, в том числе на продовольствие - на 5,6%, на непродовольственные товары - на 5,2%, на услуги - на 4,7%.

undefined

Наиболее активно в текущем году цены на товары и услуги росли в Павлодарской области. Прирост цен в июле по сравнению с декабрем 2016 года составил 5,2%.

Утренняя сессия: доллар опустился до 334 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 4 августа закрылись на уровне 333,80.   По сравнению с и...

На втором месте - СКО, где за 7 месяцев инфляция составила 5,1%. Замыкает тройку регионов с самой высокой инфляцией в этом году Атырауская область - в июле здесь основные потребтовары и услуги стали стоить на 4,9% дороже, чем в начале года.

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

undefined

В секторе продовольственных товаров самый резкий рост цен был зафиксирован в Астане - с декабря 2016 по июль 2017 стоимость их увеличилась на 6,4%. В прошлом году за 7 месяцев инфляция составила сразу 9,2%.

На втором месте - Павлодарская область, где цены на продукты питания выросли на 5,7%. Год назад прирост составил 6,5%.

Материалы по теме

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

Утренняя сессия: доллар опустился до 334 тенге

НБ РК представил подборку нарушений, выявленных во 2 квартале 2017 года в действиях БВУ

Нацбанк приостановил лицензию АО «Delta Bank» на прием депозитов физических и юридических лиц

Эксперты предрекают дальнейшее развитие в области денежных переводов в соцсетях

На третьем месте Карагандинская и Атырауская области. Здесь с декабря по июль 2017 инфляция на продовольствие составила 5,6%.

undefined

На непродовольственные товары наибольший прирост цен в этом году наблюдался на рынке Атырауской области - с декабря 2016 по июль 2017 они поднялись на 4,3%. В прошлом году прирост цен в регионе был менее значительным, на уровне 3,8%.

Второе место в этом сегменте разделяют Кызылординская, Магистауская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах инфляция на непродовольственные товары составила 4%.

Утренняя сессия: доллар опустился до 334 тенге

undefined

Цены на платные услуги в СКО в этом году выросли сразу на 6,7% - это самый высокий показатель инфляции в сегменте среди регионов РК.

На втором месте Павлодарская область, где стоимость услуг подорожала на 6,4%. Замыкает тройку Жамбылская область - прирост цен на 5,2% с декабря 2016 по июль 2017.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    151

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    107

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    41

  • От 3 млн тенге и выше
    25

  • Не планирую отпуск
    267

Цифра дня
23
млрд тенге
составит сумма поступлений по ОСМС на 2017 год согласно прогнозу Минздрава РК
Цитата дня
Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное