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В портфеле ЕНПФ есть акции Эксимбанка и облигации ЦАТЭК

30.05.2018 14:15   536   0

В портфеле ЕНПФ есть ценные бумаги проблемного Эксимбанка и Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании, топ-менеджер которой недавно был задержан органами безопасности.

Основные акционеры Эксимбанка - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания (ЦАТЭК) и ЕНПФ. В настоящее время пенсионному фонду принадлежит чуть больше 11,5% акций банка на сумму 720 млн тенге. Справедливости ради, стоит отметить, что эти бумаги оказались в ЕНПФ при слиянии с частным ПФ.

«Облигации ЦАТЭК в портфеле имеются. Активы ЕНПФ находятся в доверительном управлении Национального банка. Как только актив становится тревожным, НБ проводит собственный анализ и собственные мероприятия по разработке мер и предотвращению каких-то негативных последствий. Пока к нам подобных документов не поступало», - отметила Сауле Егеубаева.

Кредитование субъектов малого предпринимательства в РК увеличилось на 1,8%...
Объем кредитования банками экономики увеличился на 1,1% и на конец апреля 2018 года составил 12,701 трлн тенге, сообщает Национальный банк Казахстана....

Напомним, Национальный Банк Казахстана с 29 мая приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

Данияр Смагулов исключен из состава правления АО «Банк «Bank RBK»

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  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    140

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    119

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    361

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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