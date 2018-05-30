В портфеле ЕНПФ есть акции Эксимбанка и облигации ЦАТЭК

В портфеле ЕНПФ есть ценные бумаги проблемного Эксимбанка и Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании, топ-менеджер которой недавно был задержан органами безопасности.

Основные акционеры Эксимбанка - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания (ЦАТЭК) и ЕНПФ. В настоящее время пенсионному фонду принадлежит чуть больше 11,5% акций банка на сумму 720 млн тенге. Справедливости ради, стоит отметить, что эти бумаги оказались в ЕНПФ при слиянии с частным ПФ.

«Облигации ЦАТЭК в портфеле имеются. Активы ЕНПФ находятся в доверительном управлении Национального банка. Как только актив становится тревожным, НБ проводит собственный анализ и собственные мероприятия по разработке мер и предотвращению каких-то негативных последствий. Пока к нам подобных документов не поступало», - отметила Сауле Егеубаева.

Напомним, Национальный Банк Казахстана с 29 мая приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

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