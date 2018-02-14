В портфеле ЕНПФ появились гособлигации развивающихся стран

Портфель ЕНПФ диверсифицирован гособлигациями ряда развивающихся стран, сообщает АФК.

Средства ЕНПФ были инвестированы в государственные облигации Польши (16,2 млрд тенге) и ряда развивающихся стран: Индонезии (48,4 млрд тенге), Мексики (43,5 млрд тенге), Филиппин (16,1 млрд тенге), Чили (4,9 млрд тенге) и Перу (1,8 млрд тенге). Наблюдается прирост по депозитам в иностранных банках с 277,4 млрд до 409,9 млрд тенге.

В 2018 году динамика сокращения счетов на балансе ЕНПФ усилилась. За январь общее количество счетов сократилось на 15,41 тыс. и составило 10 103,8 тыс. счетов. Тем временем счета, на которых имеются накопления, сократились еще больше – на 32,6 тыс. до 9 866,2 тыс. счетов.

Пенсионные накопления казахстанцев за январь выросли на 26,28 млрд до 7 807,02 млрд тенге. При этом пенсионные взносы составили 65,33 млрд тенге, тогда как среднемесячные взносы в прошлом году были равны 62,87 млрд тенге. Увеличение взносов при сокращении количества счетов может свидетельствовать о росте номинальных доходов казахстанцев.

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Снижение количества счетов с накоплениями привело к росту выплат. Так, суммарные выплаты в январе составили 48,95 млрд тенге, тогда как средние выплаты в прошлом году были равны 17,59 млрд тенге ежемесячно. Однако стоит учесть, что подобная динамика наблюдалась и в начале прошлого года, когда выплаты в январе составили 43,14 млрд тенге.

По состоянию на 1 февраля 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7 811,89 млрд тенге, увеличившись за месяц на 37,7 млрд тенге. Напомним, что за прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на 1 306,48 млрд тенге (+20,2%). Доля ГЦБ РК в пенсионном портфеле немного снизилась в январе с 46,1% до 44,5%. В частности, инвестиции в ноты НБ РК уменьшились на 98,97 млрд тенге (-16,7 %).

В банковский сектор РК в общей сложности инвестировано 1 659,7 млрд тенге пенсионных накоплений: 328,0 млрд тенге в виде вкладов, 1 235,9 млрд тенге в виде облигаций и 95,9 млрд тенге в виде долевых инструментов. За январь сумма активов в БВУ увеличилась на 10,9 млрд тенге или 0,7%. В частности, увеличились средства у Народного банка на 17,7 млрд тенге за счет увеличения стоимости акций банка. Отметим, что акции Народного банка за январь подорожали на 27,2%. На ГЦБ иностранных государств приходится 12,6% инвестиционного портфеля, а на облигации квазигосударственных организаций РК – 9,3%.

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Несмотря на то, что портфель ГЦБ иностранных государств вырос только на 36,1 млрд до 984,9 млрд тенге, его структура претерпела достаточно ощутимые изменения. Инвестиции в ГЦБ США сократились на 88,5 млрд тенге до 539,4 млрд тенге. К слову, за январь доходности 10-тилетних и 30-тилетних «трежерис» выросли на 0,31% и 0,2% соответственно.

Как и в прошлом году, объем инвестиционных доходов фонда в январе оказался низким и составил 13,2 млрд тенге. Напомним, что в январе прошлого года инвестиционный доход был равен 13,9 млрд тенге, тогда как к концу года он увеличился до 597,3 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда в январе составили 3,4 млрд тенге, что снизило "чистый" инвестиционный доход до 9,8 млрд тенге. Согласно данным ЕНПФ, доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2017 год, составила 7,92%, при уровне инфляции 7,1% годовых.