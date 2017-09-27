В рамках ГПИИР около 6 тысяч вакансий появится в Жамбылской области

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы в Жамбылской области создадут порядка 6 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал глава области Карим Кокрекбаев на пресс-конференции в Астане.

В ходе своего выступления аким области отметил, что именно такое количество рабочих мест запланировано на период строительства объектов в рамках реализации 34 инвестиционных проектов по Карте поддержки предпринимательства на общую сумму 557,2 млрд тенге.

Так, по его словам, к настоящему моменту по программе индустриализации в области реализовано более 53 проектов на сумму 158 млрд тенге, создано около 7 тысяч новых рабочих мест.

«В рамках второй пятилетки планируется реализация 34 проектов на сумму 557 млрд тенге с созданием порядка 6 тысяч новых рабочих мест. В текущем году реализуется более 13 проектов на сумму 17,3 млрд тенге, планируется создать около 1 350 рабочих мест», - цитирует МИА «Казинформ» Карима Кокрекбаева.

Аким области также сообщил, что в настоящее время в регионе реализуют инвестиционный проект российской компании «Еврохим», стоимость которого составляет $2,4 млрд.

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«В компанию уже вложены инвестиции в размере более $230 млн долларов, при реализации проекта будут созданы более 1 200 новых рабочих мест. Начато строительство комплекса химической переработки минерального сырья по выпуску удобрений не менее 1 млн тонн в год», - рассказал Карим Кокребаев.

Кроме того, на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» ведется работа по созданию мощного химического кластера, зарегистрировано 6 участников по реализации 7 проектов.

«Общий объем инвестиций по проектам составляет 274 млрд тенге, где будет создано более 1 300 новых рабочих мест», - рассказал глава области.