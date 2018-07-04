В рамках программы «7-20-25» выданы первые 7 займов в городах Алматы, Астана, Актау, Усть-Каменогорск и Уральск, рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.

«В июне Парламентом РК принят закон, включающий поправки в законодательство, необходимые для эффективной реализации Программы. Программа предлагает населению хорошие условия для получения ипотечного кредита по ставке 7%, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости кредитуемого жилья, а также сроком кредита до 25 лет», - рассказал Акишев.

Он отметил, что ипотечные займы по программе предоставляются в национальной валюте, и участвовать в ней могут граждане со стабильным доходом, не имеющие жилья на праве собственности.

По словам главы НБ РК, еще одним отличием программы «7-20-25» является то, что в ней нет целевого государственного финансирования. Финансирование программы будет осуществляться за счет привлечения долгосрочных ресурсов на фондовом рынке для обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов.

«Реализация Программы предоставит возможность приобретения долгожданного жилья для многих казахстанцев, активизирует темпы ипотечного кредитования и в целом положительно повлияет на развитие экономики страны», - прокомментировал Акишев.

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Он отметил, что на сегодняшний день реализация Программы уже началась, и подписаны соглашения с банками второго уровня.

Также председатель правления «Баспана» (ипотечная организация созданная НБ РК) Кайрат Алтынбеков отметил, что установлен ценовой потолок для приобретаемого жилья, для Астаны, Алматы, Актау и Атырау 25 млн тенге, для остальных регионов 15 млн тенге. Согласно целевым индикаторам общий объем ипотечных кредитов составит 1 трлн тенге.

«Участвовать в программе сможет каждый гражданин Казахстана, не владеющий жильем на праве собственности и не имеющий другие ипотечные займы. Участник программы должен иметь постоянный подтверждённый доход от предпринимательской или трудовой деятельности. На сегодняшний день «Баспана» подписала соглашения с Банком Центркредит, Халык банком, Евразийским Банком, Цесна Банком, АТФ Банком, Банком РБК и Жилстройсбербанком. Сбербанк и Форте Банк выразили интерес к программе и после завершения технических работ также готовы подписать соглашение по ипотечной программе «7-20-25». Таким образом, учитывая развитую сеть наших банков-партнеров, мы надеемся, что ипотечная программа «7-20-25» охватит все регионы страны и поможет многим гражданам Казахстана получить долгожданное жилье», - рассказал Алтынбеков.

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По его словам, определены требования по наличию следующих документов для участия в программе. Потенциальный заемщик должен предоставить банку документы, которые подтверждают наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, сведение об отсутствии непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам, справку об отсутствии жилья, документы на приобретаемое жилье и оценку независимого оценщика.