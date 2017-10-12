В РК цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%

В августе текущего года в РК цены на экспортируемые товары по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%, передает Kursiv.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

За 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт подорожал на 11,7%, импорт - на 8,7%.

«С начала 2017 года было зафиксировано повышение цен экспортных поставок на ферросплавы - на 48,4%, медные руды - на 16,4%, цинк - на 7,4%, уголь - на 6,1%, прокат черных металлов - на 5,3%, свинец - на 2,9%. Понижение экспортных поставок было на марганцевые руды - на 31,6%», - отмечает Комитет по статистике МНЭ РК.

Выросли цены на хлопок - на 7,5%. Снизились на шерсть - на 5,9% и на пшеницу - на 2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 16,9%, чай - на 12,2%, молочная продукция - на 9,8%, мясо птицы - на 3,4%, макаронные изделия - на 2,9%, рис - на 1,6%.

Как отмечается, овощи подешевели на 43,2%, фрукты и орехи - на 4,3%.

Цены на пластмассы стали выше на 12,9%, кожу - на 11,2%, бумагу - на 5,5%, древесину - на 5,1%.