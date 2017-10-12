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В РК цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%

12.10.2017 14:43   621   0

В августе текущего года в РК цены на экспортируемые товары по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%, передает Kursiv.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

За 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт подорожал на 11,7%, импорт - на 8,7%.

«С начала 2017 года было зафиксировано повышение цен экспортных поставок на ферросплавы - на 48,4%, медные руды - на 16,4%, цинк - на 7,4%, уголь - на 6,1%, прокат черных металлов - на 5,3%, свинец - на 2,9%. Понижение экспортных поставок было на марганцевые руды - на 31,6%», - отмечает Комитет по статистике МНЭ РК.

Выросли цены на хлопок - на 7,5%. Снизились на шерсть - на 5,9% и на пшеницу - на 2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 16,9%, чай - на 12,2%, молочная продукция - на 9,8%, мясо птицы - на 3,4%, макаронные изделия - на 2,9%, рис - на 1,6%.

Как отмечается, овощи подешевели на 43,2%, фрукты и орехи - на 4,3%.

Цены на пластмассы стали выше на 12,9%, кожу - на 11,2%, бумагу - на 5,5%, древесину - на 5,1%.  

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    90

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    24

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    59

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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