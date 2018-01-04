В составе правления Банка ВТБ произошли изменения

Решением совета директоров банка ВТБ (Казахстан) от 22 декабря 2017 года на должность заместителя председателя правления - члена правления Банка ВТБ (Казахстан) - назначен Миронов Юрий Владимирович, который приступил к работе 3 января 2018 года.

Ранее эту должность занимала Туралиева Ирина Игоревна, покинувшая свой пост, в связи с окончанием контракта и началом собственных проектов.

Юрий Владимирович более 15 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ. Он обладает существенным опытом в сфере управления казначейством и операциями на фондовом рынке. Имеет высшее экономическое образование и степень МВА, является кандидатом экономических наук.

В качестве руководителя казначейства банка Юрий Миронов прошел кризис 2008/2009 годов. Был членом Центрального Казначейства Группы ВТБ.