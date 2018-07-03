В столице стартовала Astana Finance Days

В Астане открылась Международная финансовая конференция Astana Finance Days.

Конференция включит в себя панельные дискуссии по важнейшим вопросам экономики и финансов. Также в рамках конференции пройдет официальное открытие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), выставка цифровых инициатив «AIFC Digital Exhibition», а также следующие форумы и конференции:

- Астанинский форум исламской экономики;

- Форум зеленого роста / GEWR`2018;

- Форум глобальных финансов;

- 2-ой Астанинский Международный форум рынков капитала;

- FinTech 2018;

- Сессии Евразийской экономической комиссии;

- Конференция по правовым вопросам МФЦА.

В числе участников мероприятия – главы иностранных государств, лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий, а также руководители международных финансовых институтов. Свыше 150 спикеров из 40 стран мира поделятся мнениями в различных сферах экономики, финансов, экологии и информационных технологий.

Прямые трансляции сессий форумов доступны на официальном сайте мероприятия в разделе Live.

Собирающие персональные данные компании Казахстана могут оштрафовать на 20 млн евро

Кроме этого, за ходом Astana Finance Days можно следить на страницах в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram.