В строительство газопровода «Сарыарка» могут быть инвестированы средства ЕНПФ

На строительство газопровода «Сарыарка» будут привлечены средства ЕБРР, ЕАБР и ЕНПФ. Об этом в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» сообщил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.

«На сегодня проработаны схемы и условия финансирования первого этапа проекта. В качестве проектной компании определено АО «Астана газ КМГ» это 100% дочерняя организация АО «Казтрансгаз». Участниками проектной компании выступит 50 на 50 – это ФНБ «Самрук Казына» и НУХ «Байтерек», - сообщил Досаев.

По его словам, из общей стоимости первого этапа проекта более 80 млрд тенге составят собственные средства участников проекта.

«Заемные средства в размере 102 млрд тенге предполагается обеспечить через кредитование Банком развития Казахстана, и впервые Евразийский Банк Развития будет финансировать инфраструктурный проект Казахстана», - уточнил Досаев.

«Оставшиеся 85 млрд тенге - через инвестирование средств ЕНПФ или международной финансовой организации, тоже впервые через инфраструктурные облигации проектной компании сроком на 15 лет», - добавил вице-премьер.

S&P: Прогноз по рейтингу страховой компании «Евразия» остается «Позитивным»

Напомним, строительство первого этапа планируется начать в июле 2018 года, завершить до конца 2019 года.

Предварительная стоимость, согласно оценкам, составляет 267 млрд тенге.